Acum opt ani, vestea că Alexandra Stan a fost victima violenței domestice i-a șocat pe fani. Fotografiile de atunci o arătau pe cântăreață plină de vânătăi, după ce fusese desfigurată în bătaie de impresarul ei, Marcel Prodan. Neînțelegerea a plecat de la faptul că artista și-a cerut partea ei de bani, de pe urma mai multor concerte. Artista l-a dat în judecată și a câștigat procesul, dar chiar și așa, cântăreața a primit daune morale extrem de mici.

Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Alexandra Stan a mărturisit că în afară de Marcel Prodan, și alți apropiați din anturaj au fost implicați: „ceilalți, adică și Andrei Nemirschi și tatăl lui erau și ei implicați la fel de mult, doar că dl Nicolae Nemirschi era ministru pe vremea aia, pesedist, eu nu aveam cum să mă lupt cu sistemul. Eu am făcut pace cu chestia asta, să nu crezi că eu nu am avut nicio responsabilitate în chestia asta, că eu nu am alimentat. Până la urmă, rolul asta de victimă nu era pentru oricine, orice altă fată probabil i-ar fi zis din prima că nu e ok și ar fi plecat mai repede, dar eu mă complăceam în situația aia. El era agresiv că așa era el, avea și sac de box în studio”, a povestit ea.

Nimeni nu a deținut drepturi de pe urma hitului Mr. Saxobeat

Nimeni în afară de Marcel și Andrei nu a deținut piesa Mr. Saxobeat, nici măcar drepturi de publishing, a mai continuat artista la podcast: „ei s-au dus și s-au înregistrat la un moment dat la un organism de gestiune colectivă, cum e CREDIDAM-ul care fix asta face, colectează drepturi de imagine și de interpretare. S-au trecut că Alexandra Stan nu e o persoană artist, e o trupă formată din ei trei. Voiau să ia și de acolo bani. Eu nu am avut drepturi mulți ani din Mr. Saxobeat, dar mai târziu am început să lucrez cu un avocat foarte bun și mi-am recuperat o parte din drepturile alea care erau înregistrate sub formă de trupă”, a lămurit Alexandra Stan.

Fosta concurentă de la Survivor România 2021 a primit oferte de la artiști din afară foarte mari: „Pitbull voia să aibă o piesă cu mine, dar nu s-au înțeles la procente, pentru că Marcel nu voia să le dea informații. Am refuzat strofa lui Pitbull la melodia cu Inna și cu Daddy Yankee, «We wanna»”, a mai continuat ea la podcast.

