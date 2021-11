Invitat la Podcastul lui Damian Drăghici, Cosmin Olăroiu recunoaște că dacă nu s-ar fi așezat la casa lui, ar fi reușit mai puțin în viață: „aș fi fost de cealaltă parte a gardului din cauza firii mele pe care o aveam și instinctelor de care eram condus. Faptul că m-am căsătorit devreme mi-a schimbat total percepția despre viață și atunci m-am retras și mi-am văzut de drumul meu. Când ești singur, te mulțumești cu puțin, dar eu aveam familie, copil și trebuia să realizez mai mult. Vezi în ochii lor bucuria și atunci e cea mai mare satisfacție”, a povestit Olăroiu.

Mesajul antrenorului pentru generația tânără

Fostul jucător îi roagă pe tineri să facă ceea ce cred și ceea ce simt, fără să se lase influențați într-o societate ghidată: „să nu țină cont de regulile societății, pentru că regulile sunt ca să rămânem ceea ce suntem. Știm care sunt percepțiile despre români în alte țări. Sunt convins că suntem o nație cu foarte mare potențial. Văd niște tineri care sunt extraordinari. Dacă vor reuși să facă, să învețe, să se ducă, orice cred ei că-i ajută să reușească în viață, cred că vom reuși să schimbăm ceva în societatea asta. Numai ei pot schimba, dar nu după reguli, ci după ce vor învăța”, a mai continuat el la podcastul lui Drăghici.

Cosmin Olăroiu, de la jucător la antrenor

Fostul jucător de fotbal, deși mai avea un an de contract, a decis să renunțe. Avea 31 de ani când a început să antreneze: „am avut o problemă la coloană când eram mai tânăr, mi s-a interzis să mai joc, am început să mă gândesc la alte variante, apoi am ales și am terminat la 26 de ani școala de antrenori, cu o notă maximă”, și-a amintit el.

În prezent, a devenit noul antrenor al Sharjah FC, potrivit comunicatului oficial al clubului de fotbal, care se află în prima ligă din EAU. Deși clubul l-a prezentat oficial, Olăroiu susține că există doar un acord verbal în acest moment.

Antrenorul se află din nou în Emirate, după ce a activat în alte șapte sezoane (2011-2018), câștigând al treilea cel mai mare salariu din carieră. În România, s-a ocupat de FC Național (n.r. – AFC Progresul București), FCSB, Poli Timișoara. Din 2007, a câștigat peste zece trofee în Asia (Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China).

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Metoda INCREDIBILĂ prin care o jurnalistă sportivă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Atunci a început să tremure”

Playtech.ro BOMBĂ! Constantin Enceanu, reacție HALUCINANTĂ despre Niculina Stoican! Cum să-i spună așa ceva?!

Observatornews.ro Femeie răpită şi violată de un taximetrist din Iaşi. Bărbatul de 65 de ani şi-a luat clienta din Gara de Nord şi a dus-o acasă unde a profitat de ea

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2021. Vărsătorii ar fi bine să acorde atenție situațiilor pe care le trăiesc acum și să nu se lase distrași

Știrileprotv.ro Au primit amenzi uriașe după ce au petrecut cu calul în casă. Ce a pățit un bărbat care a încercat să danseze cu animalul

Telekomsport Mirel Rădoi s-a trezit aseară cu un SMS de la Gigi Becali: ”Eu i-am dat mesaj!” Ce i-a scris patronul FCSB

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute