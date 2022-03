Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Ionuț Dongo a explicat de unde vine porecla „Oase”.

„Când m-am apucat de breakdance, toată lumea îmi zicea că nu am oase. Eram extraordinar de mobil, stilul meu era foarte flexibil. Sunt două tipuri de mobilitate, dobândită și nativă. Eu eram ăla care trăgea, exersa, făceam mobilitate foarte multă”, a lămurit el.

„A fost o perioadă extraordinar de mișto din viața mea și a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut vreodată. Să renunț la trupa mea (…). Nu vedeam un viitor din treaba asta. Nu puteam să percep cum aș putea de acum încolo să trăiesc. Prindeam reclame, filme (n.r. – figurații speciale), mă duceam la concursuri. Voiam să mă apuc de ceva cu care să pot să construiesc în viitor, să mă concentrez pe cariera mea. Am prins niște joburi și apoi am plecat la circ”, mai continuat Oase la podcast.

Un prieten i-a spus că se caută circari, așa că a plecat imediat în Anglia. Acolo a învățat să aibă momente de breakdance în timpul spectacolelor de circ, însă „cu cât făcea mai multe trucuri, cu atât era mai bine”. I-a plăcut toată viața să meargă la circ, astfel încât și-a spus că va fi o experiență de neratat.

„Când am ieșit afară, erau trei brazilieni cu un ATV, cu o bară așa deasupra și se dădeau peste cap. Ăsta a fost primul lucru pe care l-am văzut la circ. Mi-am spus că asta vreau să fac. Eu, fiind mai sociabil de fel, în trei secunde îi știam pe toți. Am plecat de la breakdance, am început să facem show-uri. Jonglez extraordinar de bine, cu orice. Făceam numere de echilibristică pe atunci, nu mai pot acum”.

Oase