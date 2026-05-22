Rechemarea se aplică anumitor unități Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid și Tucson Plug-In Hybrid Electric din anii model 2025-2026.

Autoritatea de reglementare în siguranța rutieră a declarat că o eroare software a camerelor din fața vehiculelor poate cauza activarea prematură a sistemului de evitare a coliziunilor frontale. Acest lucru poate duce la frânări bruște, ceea ce crește riscul de accidente.

Dealerii vor actualiza gratuit software-ul camerei frontale, a adăugat autoritatea de reglementare.

La începutul acestei săptămâni, producătorul auto a rechemat deja peste 54.000 de vehicule în SUA din cauza riscului de incendiu legat de supraîncălzirea unității de control a sistemului de propulsie hibrid.