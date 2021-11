Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, artista a vorbit deschis despre familia sa, de etnie romă. Cântăreața își amintește că era un copil năzdrăvan, dar asta până când s-a apucat de muzică, la vârsta de nouă ani. Într-o eră a tehnologiei, artista recunoaște că a avut propriul telefon mai târziu, când învățase deja să meargă singură la școală: „pe mine, dacă mă auzea mama că vorbesc urât, se lua de mine. Nu aveam voie să depășesc strada lui mamaie. Eu eram cu găletușa de nisip, cu păturica la poartă și cam atât. Mereu mama mea a fost o persoană grijulie, să nu pățesc ceva”, și-a amintit Nicole Cherry.

Artista mereu a fost conștientă să nu-și supere părinții: „chiar dacă am crescut într-un mediu în care am auzit orice, eu când ieșeam din casă nu vorbeam altfel decât frumos”. În cultura romilor, certatul nu are o conotație negativă și, de multe ori, e o formă de alint, așa cum recunoaște cântăreața.

Inclusiv după ce a cunoscut succesul pe plan profesional, artista a simțit că familia i-a fost mereu aproape: „chiar dacă tata mă vedea ca pe un produs, pentru că trebuia să știe cum să-l împacheteze frumos pentru a ajunge mai sus în carieră, avea și instinctul patern, că sunt fata lui. Dacă ar fi să reiau drumul ăsta de opt ani, aș trece prin aceleași lucruri. Nu aș schimba nimic”, i-a povestit Nicole lui Damian Drăghici.

Motivul pentru care a reușit să se mențină în topurile muzicale a fost faptul că și-a păstrat autenticitatea: „odată cu succesul, mulți dintre artiști se pierd pe ei înșiși. Dacă mă pierd pe mine, nu mai are sens să mai fac nimic în viață”, a mai continuat ea la podcast.

