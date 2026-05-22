Un critic aprig al președintelui american, comediantul în vârstă de 62 de ani l-a cruțat în mod surprinzător pe Trump în ultima sa emisiune, preferând să pună accent pe invitați, precum Paul McCartney, care a cântat „Hello, Goodbye” cu această ocazie.

„Plănuisem să facem o emisiune specială uriașă în seara asta, dar ideea este că ne place să credem că fiecare episod din «The Late Show» este special într-un fel, iar cea mai bună modalitate de a sărbători ceea ce am făcut în ultimii 11 ani a fost pur și simplu să facem o emisiune normală”, a spus Colbert.

Stephen Colbert plătește după ce a denunțat o „mită grasă”

Anunțul privind încetarea difuzării acestei emisiuni nocturne, vechi de 33 de ani, datează încă din vara anului trecut. Comediantul a denunțat un acord de 16 milioane de dolari încheiat cu Donald Trump de compania-mamă a rețelei, Paramount, în urma unei dispute privind editarea unui interviu cu fosta sa rivală prezidențială, Kamala Harris. În opinia lui, a fost „o mită grasă”.

CBS a insistat că decizia de a anula „The Late Show” – liderul în audiențe în intervalul său orar – a fost pur financiară, fără legătură cu eforturile Paramount de a obține aprobarea administrației Trump pentru fuziunea sa cu Skydance Media, o tranzacție de 8,4 miliarde de dolari.

Însă multe voci, începând cu cea a prezentatorului în vârstă de 62 de ani, au văzut mâna președintelui american, care poartă un război deschis împotriva presei pe care o consideră ostilă lui.

Donald Trump, necruțător față de comediant

În mai multe rânduri, Trump a declarat că CBS a „scăpat de sub control” și l-a numit pe Stephen Colbert o „epavă jalnică” care trebuie „dată afară”.

Între timp, o jurnalistă cu convingeri de dreapta, Bari Weiss, a fost numită la conducerea CBS News, iar aceasta s-a dedat imediat unei revizuiri a personalului.

În timp ce Stephen Colbert găzduia ultimul „The Late Show”, miliardarul newyorkez se bucura de dispariția emisiunii. „Incredibil că a durat atât de mult!”, a scris el pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Zero talent, zero public, zero viață. Era ca un om mort. Puteai alege pe oricine de pe stradă și ar fi fost mai bun decât acel idiot. Slavă Domnului că a dispărut! într-un final”, a adăugat Trump.

Susținut de colegii concurenți

În săptămânile premergătoare ultimei emisiuni, mai mulți invitați de profil înalt l-au vizitat pe Colbert, majoritatea ostili liderului republican de la Casa Albă, printre care fostul președinte Barack Obama, cântărețul Bruce Springsteen, regizorul Steven Spielberg și actorii Robert De Niro și Tom Hanks.

Stephen Colbert a fost vizibil emoționat săptămâna trecută când i s-au alăturat în emisiune colegii și concurenții săi de la alte rețele – Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver și Jimmy Fallon -, care au venit să-și arate sprijinul.

Jimmy Kimmel a fost suspendat pentru câteva zile de postul său, ABC, după o reacție negativă din partea republicanilor la o remarcă pe care a făcut-o despre asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk.

America pierde o „voce importantă”

În ceea ce privește viitorul, Stephen Colbert a sugerat că ar putea lua în considerare o nouă emisiune, dar nu a oferit mai multe detalii.

Pentru ultimul său spectacol, înregistrat la Teatrul Ed Sullivan de pe Broadway, New York, sute de oameni s-au așezat la coadă.

„Interferența politică în mass-media este foarte îngrijorătoare astăzi și este important să existe oameni dispuși să spună adevărul. Cu Colbert, pierdem cu siguranță o voce importantă”, a comentat Tyler Elliott, un fan care și-a cumpărat un bilet la ultimul spectacol „The Late Show”.