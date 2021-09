Artista și-a cunoscut viitorul soț în 2017. Cei doi s-au împrieteni și au păstrat câteva luni o relație la distanță, iar asta pentru că el locuia de câțiva ani în străinătate. Ulterior, Cătălin s-a mutat în țară, iar la scurt timp cântăreața a rămas însărcinată, fără să-și planifice acest lucru. Feli a născut o fetiță perfect sănătoasă, care o ține destul de activă.

„Ea scoate din mine cea mai bună versiune a mea ca și om și îmi testează limitele cum nimeni nu mi-a testat până acum. De multe ori îmi apasă butoane (…). Are mama grijă să-mi spună să am răbdare cu ea. Îmi place că are personalitate. E topită după tatăl ei, ei doi chiar sunt o echipă. (..) Iarna trecută a fost prima dată de când a apărut Nora în viața mea și eu m-am dus să dorm separat în sufragerie, avea perioada asta cu dințișorii”, a povestit artista într-un interviu cu Lorena Buhnici, pe canalul său de YouTube.

În ceea ce privește o surioară sau un frățior, cântăreața spune că nu este încă momentul.

„Am vorbit foarte multe despre asta cu Cătălin în pandemie și i-am spus că eu simt că aici trebuie să fie totul, dar dorința mea de a adopta tot acolo e. Am o frică să nu fiu genul de mamă care să facă diferența. Una dintre misiuni ar fi să adopt, nu știu când. Înainte să-l cunosc pe Cătălin, ăla era planul. Mă duc, înfiez, eu și fetița mea, singure pe Pământ, noi facem, ducem, creștem. Nu simt momentul încă, eu mai am de învățat foarte multe lucruri. Nora în fiecare zi îmi vine cu câte o lecție”, a mai continuat Feli.

PARTENERI - GSP.RO Ce spune despre România un japonez care s-a mutat din 2007 aici. A remarcat un mare defect la români

Playtech.ro Carmen Tănase rupe tăcerea despre motivul pentru care refuză testarea și vaccinarea anti-Covid-19: „Niște minciuni care...

Observatornews.ro Tânără din Caracal, răpită de pe stradă. Luată cu forța și urcată în mașină, la Dobrosloveni, a fost salvată după o acțiune în forță a poliției

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2021. Balanțele sunt motivate să facă tot ce trebuie pentru a schimba anumite aspecte ale vieții lor

Știrileprotv.ro Președintele care s-a autoproclamat „cel mai cool dictator din lume” și a adoptat bitcoin ca monedă oficială

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin