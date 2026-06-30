„Aș prefera să nu răspund bulei”

Rogobete a mai declarat că nu are informații despre persoane trimise cu ambulanța de la spitale la casele lui Viorel Pașca și a refuzat să le răspundă celor care îi iau apărarea „Bunului Samaritean”, pe internet.

„Aș prefera să nu răspund bulei din social media, care azi are o opinie, mâine are altă opinie, azi aprinde lumina, când se aprinde lumina e supărată că nu s-a aprins unde trebuie. Prefer să stau departe de astfel de discuții”, a declarat Alexandru Rogobete.

În timpul perchezițiilor la casele pe care le deține, și în care erau ținuți peste 400 de beneficiari, pe care îi îngrijea pe persoană fizică, Viorel Pașca a spus că ancheta este pornită de la o plângere făcută de ministrul Sănătății.

Fostul ministru Alexandru Rogobete a afirmat că, în urma scandalului din urmă cu un an, când mai mulți bolnavi au fost transportați de Viorel Pașca în curtea unui spital din Mehedinți, a fost întocmit un raport al corpului de control ministerial în urma căruia a sesizat procurorii.

„Justiția își face treaba și ăsta e un lucru excelent, înainte de toate. Îmi aduc aminte de această situație. Anul trecut, undeva în august, dacă nu mă înșel, eram ministrul Sănătății și a existat o situație la Mehedinți cu câțiva pacienți care au fost mutați dintr-un spital de psihiatrie în alt loc. Și atunci am trimis acolo corpul de control și Inspecția Sanitară de Stat. Evident că ulterior controlul s-a extins și s-a ajuns și în Bihor, în această localitate, unde a avut loc acțiunea DIICOT de astăzi.

În limitele competenței Ministerului Sănătății, pentru că aici nu vorbim de o unitate sanitară sau de un spital de îngrijire, vorbim de cu totul alt tip de organizare, a fost realizat un raport pe care, într-adevăr, l-am înaintat către Parchetul General. Iată că, la un an distanță, organele judiciare au descoperit și alte infracțiuni acolo despre care, evident, eu nu mă pot pronunța, pentru că nu este rolul meu acesta”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Libertatea.

Fostul ministru afirmă că nu știe despre bolnavii duși cu ambulanțele la Viorel Pașca

Înainte de descinderile DIICOT care îl vizează, Viorel Pașca publica săptămânal imagini din care reiese că la casele pe care le gestionează erau aduși oameni cu ambulanțele, spunând că sunt oameni pe care orice altă instituție a statului refuză să-i îngrijească. Ministrul Sănătății afirmă că „nu are această informație”, referindu-se la presupusa lipsă de implicare a instituțiilor oficiale.

„Am văzut și eu în spațiul public. Nu am această informație, nu am aceste date concrete și nu vă pot răspunde și nici nu pot specula pentru că nu am aceste date, cel puțin nu în momentul de față”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Întrebat, de asemenea, cum le răspunde celor care îi iau apărarea lui Viorel Pașca, spunând că, deși funcționa fără forme legale, oferea condiții bune beneficiarilor, Alexandru Rogobete a declarat că refuză să răspundă „bulei din social media, care azi are o opinie, mâine are altă opinie, azi aprinde lumina, când se aprinde lumina e supărată că nu s-a aprins unde trebuie”. „Prefer să stau departe de astfel de discuții”, a mai spus Alexandru Rogobete.

„O chestiune extraordinar de sănătoasă pe care statul român a ignorat-o ani la rând”

Întrebat ce ar trebui să se întâmple cu cei peste 400 de bătrâni din căminele deținute de Viorel Pașca, fostul ministru al Sănătății a declarat că „asta este o chestiune extraordinar de serioasă, pe care statul român a ignorat-o an la rând”.

„Nu mă dezic de acest lucru. Faptul că 20 de ani au funcționat acolo așa, n-au avut niciun control, nu s-a întâmplat nimic, nu consider că este un lucru în regulă, totuși. Eu am trimis corpul de control în urma unei sesizări, că nu aveam altcumva să fac acest lucru. Au fost constatate niște lucruri. Mai departe, DIICOT, cu parchetul, cu cine a colaborat, au găsit o întreagă rețea, după cum am putut observa astăzi, lucru care nu este în regulă”, a mai declarat Rogobete, pentru Libertatea.

Fostul ministru susține că următoarele fonduri europene care vor veni în România trebuie folosite „pentru a construi aceste centre de îngrijire pentru persoanele care au aceste nevoi”.

„Într-adevăr, România nu beneficiază de astfel de centre. Inclusiv când eram la spital, acum 5 ani, aveam pacienți care aveau nevoie în continuare de asistență, nu medicală, de îngrijire și așa mai departe, de paliație și era extrem de dificil de găsit un loc în acest sens. Pe scurt, soluția pe care trebuie să ne-o asumăm cu toți este ca, în următoarea perioadă, următorii 2-3 ani de zile, să construim centre pentru bolnavi cronici, centre de paliație pentru a evita astfel de situații”, a mai declarat Rogobete.

Acuzațiile DIICOT la adresa lui Viorel Pașca

Procurorii DIICOT îl acuză pe Viorel Pașca că, începând cu anul 2020, „în calitate de lider, împreună cu alți trei suspecți, a constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți șapte membri, în scopul obținerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile”.

„Astfel, sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată a indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”, a mai transmis DIICOT, a cărui anchetă continuă.

Pentru preluarea bolnavilor din casele lui Viorel Pașca, IGSU a trimis în Bihor „155 de mijloace tehnice din cadrul IGSU, menite să asigure logistica necesară în teren”.

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