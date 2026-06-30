Indicele UV a atins niveluri critice în România

Acest val de căldură și radiații pune în pericol nu doar confortul, ci și siguranța celor care aleg să își petreacă timpul în aer liber sau pe nisipul fierbinte. Pentru a evita problemele medicale severe, este absolut obligatoriu să înțelegem riscurile orelor de vârf și regulile fundamentale de protecție.

În București, indicele UV a înregistrat astăzi o valoare critică de 8 din 11, un prag considerat de specialiști ca fiind cu risc foarte mare de expunere. La malul mării, briza plăcută și înșelătoare poate masca puterea reală a soarelui, însă indicele UV atinge de asemenea nivelul 8, iar în stațiunile din sudul litoralului poate ajunge chiar la valoarea 9.

La acest nivel de intensitate, pielea neprotejată se poate arde grav în mai puțin de douăzeci de minute, iar riscul de a suferi o insolație crește exponențial pentru fiecare sfert de oră petrecut direct în bătaia razelor de soare.

Cum să te protejezi de insolație pe plajă în zilele toride

Protecția eficientă împotriva insolației și a șocului termic începe întotdeauna cu respectarea unui program strict de expunere. Medicii recomandă fără excepție ca în intervalul orar 11:00 – 16:00 să părăsim complet plaja sau zonele deschise și să ne adăpostim în spații închise, răcoroase și bine ventilate. O greșeală frecventă pe care o fac mulți turiști este să creadă că umbrela de plajă oferă o siguranță deplină.

În realitate, umbrela asigură doar o protecție parțială, deoarece nisipul și apa mării reflectă o cantitate uriașă de radiații UV direct pe corp. Din acest motiv, aplicarea unei loțiuni cu factor de protecție solară SPF 50 este obligatorie la fiecare două ore și imediat după fiecare ieșire din apă.

Este important de notat faptul că cei mici au mecanisme de termoreglare mult mai fragile decât adulții. Expunerea lor directă la soare în zilele cu indice UV de la 8 în sus este total interzisă în mijlocul zilei, arsurile din copilărie fiind principalul factor de risc pentru afecțiunile dermatologice grave de mai târziu.

Hidratarea corectă reprezintă un alt pilon vital pentru a menține temperatura corpului în limite optime și pentru a preveni colapsul termic. În zilele caniculare, corpul pierde cantități masive de apă și săruri minerale prin transpirație. Pentru a compensa această pierdere, este necesar să consumăm cel puțin doi sau trei litri de apă plată pe zi.

Trebuie evitate cu desăvârșire băuturile cu un conținut ridicat de zahăr, sucurile carbogazoase, cele cu multă cofeină și, mai ales, alcoolul. Toate acestea funcționează ca diuretice puternice și accelerează deshidratarea profundă a organismului exact atunci când acesta are nevoie de resurse pentru a se răci.

Hainele pe care le purtăm joacă de asemenea rolul unei bariere mecanice extrem de eficiente în fața razelor ultraviolete. Atunci când ne deplasăm spre plajă sau ne plimbăm prin stațiuni, este recomandat să purtăm haine lejere din materiale naturale, cum sunt bumbacul sau inul, de preferat în culori deschise care reflectă lumina.

Accesoriile nu sunt simple elemente de modă, ci echipamente de protecție indispensabile. O pălărie cu boruri largi care să acopere fața, urechile și gâtul, alături de o pereche de ochelari de soare cu filtru UV certificat, vă pot salva de un drum neplăcut la camera de gardă a spitalelor din Constanța sau Mangalia.

Primele semne ale insolației includ dureri severe de cap, amețeli, stări de greață, frisoane și o piele fierbinte, dar uscată. La apariția acestor simptome, victima trebuie mutată imediat la umbră, hidratată lent și răcorită cu prosoape umede, fiind necesară solicitarea asistenței medicale dacă starea nu se îmbunătățește rapid.

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