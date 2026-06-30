Aproape 90.000 de blocuri ar urma să aibă un lift

Noua legislație extinde posibilitatea instalării de ascensoare și la blocurile de locuințe care au peste trei etaje, o măsură extrem de așteptată de asociațiile de proprietari din întreaga țară.

Aproximativ 3,8 milioane de români, din aproape 90.000 de blocuri, ar urma să aibă un lift atașat blocului, ascensoare exterioare montate pe fațada clădirilor, acolo unde acest lucru este posibil.

Inițiativa legislativă vizează direct clădirile rezidențiale colective construite în perioada comunistă, unde lipsa unui lift reprezintă o barieră zilnică.

Implementarea acestui program național va începe printr-o etapă experimentală, sub forma unui proiect-pilot. În cadrul acestei prime faze, autoritățile vor selecta și vor finanța integral sau parțial proiectarea și execuția lucrărilor pentru primele 100 de blocuri de locuințe din țară.

Imobilele trebuie să îndeplinească două condiții esențiale: să fie stabile din punct de vedere structural și să aibă suficient spațiu în jur.

Program național în două etape

Programul național se va defășura în două etape, potrivit Profit.ro. În prima fază proiectul pilot vizează accesibilizarea fizică a 100 de condominii prin instalarea lifturilor, în termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a legii.

Pentru realizarea primei etape, se acordă finanțare pentru un număr de două condominii din fiecare reședință de județ/subdiviziune administrativ teritorială, conform mecanismului de finanțare a programului pilot elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ulterior, programul se extinde la toate condominiile cu 3 sau mai multe niveluri supraterane. Ambele etape vizează instalarea unor soluții alternative de tipul scărilor mecanizate, platformelor elevatoare sau rampelor.

Lucrările de construire și instalare a lifturilor vor fi derulate de către Ministerului Dezvoltării, respectiv de către autoritățile administrației publice locale.

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