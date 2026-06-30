De ce consideră Ilie Bolojan că o suspendare ar fi o greșeală

„Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care şi aşa încrederea în instituţiile din România este destul de scăzută. Şi noi nu vom susţine o astfel de iniţiativă, pentru că avem nevoie cât de cât de instituţii care au o anumită stabilitate. Şi, sigur, putem să criticăm ocupantul unei funcţii, indiferent ce funcţie este, dar, dacă ne gândim la ţara asta, avem nevoie de nişte cadre stabile şi e o decizie pe care o poate susţine sigur partidul respectiv”, a afirmat Bolojan, marţi seară, la TVR 1, relatează News.ro.

Reacția vine după anunţul liderului AUR, George Simion, conform căruia intenţionează să înceapă demersurile pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, în cazul în care acesta nu va desemna un premier.

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan! Astăzi şi mâine venim cu multe veşti bune de la şedinţa extraordinară a Consiliului Naţional de Conducere AUR”, a scris preşedintele AUR pe Facebook.

Alegerile anticipate nu reprezintă o opțiune realistă

Totodată, Bolojan consideră că scenariul organizării unor alegeri anticipate nu reprezintă o opțiune realistă în acest moment, manifestându-și reținerea față de posibilitatea ca scena politică să ajungă într-un asemenea punct de blocaj.

„În momentul de faţă nu există o astfel de ipoteză. Ar trebui să fie două guverne care să cadă ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă vis-a-vis de faptul că preşedintele României poate convoca alegeri anticipate. Dar n-am mai avut astfel de situaţii în România. Avem şi nişte complicaţii parlamentare legate de legislaţie pentru a organiza astfel de alegeri într-o situaţie de tipul acesta”, a declarat Bolojan.

Cu toate acestea, liderul liberal a ținut să precizeze că, în eventualitatea în care această ipoteză s-ar transforma în realitate, PNL nu se va opune și nu va bloca declanșarea scrutinului parlamentar anticipat.

„Personal, sunt rezervat că vom ajunge acolo, dar, dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare anticipate dacă nu se găseşte o soluţie rezonabilă pentru a debloca lucrurile”, a explicat Bolojan.

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