Ilie Bolojan a lansat un nou atac la adresa PSD

Premierul interimar Ilie Bolojan a calificat moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului drept o acțiune „iresponsabilă” pentru România.

„Din păcate, aşa cum ştiţi, acum aproape două luni PSD, susţinut de AUR, a depus o moţiune de cenzură care a trecut. De atunci suntem într-o situaţie de guvern interimar şi s-a văzut că a fost o acţiune care n-a fost gândită bine”, a spus Ilie Bolojan, în timpul unui interviu la TVR.

Bolojan critică dur PSD pentru moțiunea de cenzură depusă în mai

Președintele PNL critică din nou PSD și spune că România nu avea nevoie de „acest provizorat” și criza politică în care țara se află din luna mai.

„O acţiune, dacă aş putea s-o spun, iresponsabilă pentru România, pentru că în condiţiile în care dărâmi ceva fără să pui în loc înseamnă că n-ai gândit la paşii următori şi, în situaţia asta de crize pe care le-am trecut în această perioadă, România cu siguranţă nu avea nevoie de acest provizorat pe care îl avem astăzi”, a mai afirmat Ilie Bolojan, în interviul de marți seara.

Ce spune Ilie Bolojan despre crizele pe care le traversează România

Ilie Bolojan a punctat că România traversează o perioadă dificilă, marcată de crize interne și externe. Acesta a menționat că probleme precum creșterea prețurilor la energie, sustenabilitatea economică, criza bugetară și conflictele internaționale, cum ar fi războiul din Golf, au generat creșteri ale prețurilor la combustibil și au amplificat inflația.

„Avem probleme legate de preţul energiei, de sustenabilitatea economiei româneşti, precum şi criza bugetară. Suntem într-o evoluţie de deficite importante pe care trebuie să le corectăm”, a precizat el.

Premierul interimar a explicat că, în urma moțiunii, au fost încercate mai multe soluții politice pentru depășirea crizei guvernamentale, însă acestea nu au dat rezultate.

„Aceste soluţii, aşa cum s-a văzut, nu au avut o finalitate, pentru că nu au estimat corect şansele de a trece şi s-au făcut într-o manieră care, în mod clar, nu au generat o susţinere explicită a acestor soluţii”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Provizoratul complică gestionarea priorităților naționale

Bolojan a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de un guvern interimar în gestionarea urgențelor. El a menționat provocările legate de absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Astăzi suntem într-o situaţie în care lucrurile nu sunt încheiate. Și nu spun asta cu niciun fel de satisfacţie. O spun cu o mare responsabilitate, pentru că ştiu cât de dificil este să administrezi un guvern care nu are puteri depline, în condiţiile în care ai nişte urgenţe majore, ai nişte priorităţi care înseamnă absorbţia fondurilor din PNRR”, a mai precizat premierul interimar.

Premierul interimar a încheiat prin a sublinia necesitatea de a evita astfel de situații în viitor, în contextul provocărilor complexe cu care se confruntă România.

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