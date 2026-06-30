Video: Vlad Chirea/ Libertatea

144 de copaci și un stâlp electric au fost doborâți de furtuni

Bilanțul oficial realizat de autorități pentru intervalul orar 08:00 – 21:00 arată amploarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Vijeliile au produs efecte distrugătoare în 36 de localități din 18 județe ale țării, precum și în municipiul București.

Pompierii au fost solicitați să intervină de urgență pentru evacuarea apei din mai multe gospodării, pentru degajarea a 144 de copaci prăbușiți și a unui stâlp de electricitate.

De asemenea, s-a acționat pentru îndepărtarea elementelor de acoperiș smulse de vânt de pe 24 de imobile, fiind raportate în total 26 de autoturisme avariate.

acoperiș doborât în județul Hunedoara, după furtuna, 30 iulie 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

În județul Buzau, un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce un copac doborât de furtună și a căzut peste ghereta în care se afla, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău.

„Pacientul a suferit un traumatism cranio-cerebral, traumatism lombar și traumatism la un membru superior. Bărbatul este conștient și cooperant, în curs de investigații”, a precizat sursa citată.

Pompierii au fost solicitați să intervină de urgență pentru a-l elibera pe bărbat din adăpostul distrus, în contextul unei furtuni puternice care a lovit județul Buzău. Mai multe alerte RO-ALERT au fost emise pe parcursul zilei de marți, avertizând populația despre condițiile meteo extreme.

Echipele de intervenție au acționat și în alte zone afectate, degajând copaci căzuți pe drumuri din municipiul Buzău, pe DN2 între Buzău și Țintești, precum și pe DN10 între Sătuc și Ojasca.

Un bărbat a fost ucis de un copac prăbușit de vânt, în Găneasa, județul Ilfov

Cel mai grav incident s-a petrecut în județul Ilfov, în localitatea Găneasa, unde fenomenele meteo extreme au provocat un deces. Un arbore de mari dimensiuni s-a prăbușit direct peste un autoturism care se afla în mișcare pe șosea. În urma impactului devastator, un bărbat în vârstă de 40 de ani a rămas încarcerată în cabina strivită a vehiculului.

o mașină distrusă, după ce un copac s-a părbușit pe ea în mers, înconjurată de pompieri, Găneasa, Ilfov, 30 iulie 2026
Un bărbat a fost ucis după ce un copac a fost doborât de furtuna pe mașina sa aflată în mers, în Găneasa, județul Ilfov. Foto: Facebook/ Infotrafic București/ Ilfov

La fața locului au fost mobilizate imediat forțe importante de salvatori, inclusiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori. Din păcate, în ciuda mobilizării rapide, eforturile au fost zadarnice. La sosirea echipajelor de intervenție, victima prezenta leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața, medicii fiind obligați să declare decesul.

Potrivit IPJ Ilfov, bărbatul ucis de copacul doborât de furtună peste autoutilitara în care se afla era aflat pe scaunul din dreapta. Șoferul vehiculului a fost rănit, primind îngrijiri medicale la fața locului.

Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au fost alertați prin apel 112 despre incident. Primele verificări au indicat că mașina era în mers în momentul în care copacul s-a prăbușit pe carosabil, surprinzând vehiculul.

Traficul rutier a fost restricționat temporar pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Intervenții pe bandă rulantă în București

În București, pompierii de la ISU București-Ilfov acționează la foc automat pentru a înlătura efectele lăsate în urmă de codul portocaliu. Una dintre cele mai dificile intervenții a avut loc pe Bulevardul Magheru, o zonă centrală extrem de circulată, unde vântul puternic a desprins un acoperiș, punând în pericol trecătorii. Probleme similare cu elemente de construcție au fost semnalate în mai multe cartiere.

Copac căzut pe Blvd Mărășești în BucureștiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Căderile de arbori au blocat artere importante și au strivit mașini parcate.

Echipele de intervenție au fost solicitate pentru îndepărtarea copacilor prăbușiți de pe străzile:

  • Șoseaua Gherase,
  • Matei Basarab,
  • Jean Alexandru Steriadi,
  • Niculițel,
  • Ciuca Ștefan,
  • Traian,
  • Mântuleasa,
  • Mihai Eminescu,
  • Soveja,
  • Petre Antonescu,
  • Olari,
  • Dorbun,
  • Bulevardul Ghica Tei
  • Splaiul Unirii.

Pe strada Cusovaț, un alt copac s-a prăbușit direct peste un autoturism, în timp ce pe strada Focșani un arbore a căzut peste o țeavă de alimentare cu gaze, creând un risc suplimentar de explozie.

Totodată, s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-un demisol inundat pe strada Precupeții Vechi și pentru ridicarea unui panou publicitar masiv pus la pământ pe strada Stoica Ștefan.

Zeci de mesaje RO-ALERT în toată țara

Pentru a avertiza cetățenii cu privire la pericolul iminent, autoritățile au emis nu mai puțin de 48 de mesaje prin sistemul RO-ALERT. Acestea au vizat comunitățile din 27 de județe ale României și din municipiul București, unde instabilitatea atmosferică a fost severă.

Reprezentanții DSU au precizat că toate instituțiile aflate în coordonare sunt permanent la datorie și monitorizează evoluția din teren pentru a gestiona operativ orice apel de urgență.

Video: Libertatea

În contextul în care avertizările meteorologice rămân în vigoare, autoritățile recomandă populației măsuri stricte de autoprotecție. Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească permanent anunțurile oficiale transmise de Administrația Națională de Meteorologie și să evite deplasările inutile în zonele afectate de vijelii.

Atunci când vântul suflă cu putere, trebuie evitate zonele cu arbori, stâlpi de electricitate sau panouri publicitare, iar ferestrele și ușile locuințelor trebuie închise și securizate corespunzător. De asemenea, este interzisă atingerea cablurilor electrice căzute la pământ, iar șanțurile și rigolele din jurul caselor trebuie curățate pentru a preveni inundarea gospodăriilor. În caz de urgență, populația trebuie să apeleze imediat numărul unic 112.

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