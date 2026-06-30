Planul românului prin care a păcălit statul belgian era bazat pe mai multe firme fantomă

Românul a operat prin intermediul unei firme fantomă, declarând că berea transportată din Lummen urma să fie livrată unui depozit din Germania.

Această schemă i-a permis să profite de regimul fiscal mai favorabil al accizelor din Germania. Cu toate acestea, autoritățile germane au descoperit, cu ajutorul imaginilor de supraveghere video, că băuturile erau de fapt redirecționate către Marea Britanie, evitând plata accizelor.

Pierderile pentru statul belgian au fost considerabile. Bărbatul a păcălit statul belgian cu 5,4 milioane de litri de bere.

Frauda românului a fost considerată „mai profitabilă ca traficul de droguri”

În timpul procesului, procurorul a subliniat cât de profitabil poate fi acest tip de activitate infracțională.

„Observăm acest lucru în mod clar cu alcoolul, motorina și țigările ilegale. Este mai profitabil decât traficul de droguri”, a declarat acesta, potrivit portalului de știri citat anterior.

Românul a fost amendat inițial cu 9 milioane de euro pentru frauda cu bere

Inițial, Serviciul Public Federal pentru Finanțe a solicitat o amendă minimă de 9 milioane de euro. Cu toate acestea, judecătorul din Hasselt a decis reducerea sumei, astfel că românul a fost amendat cu 1,8 milioane de euro, sumă care a inclus și despăgubirile.

Motivul pentru care judecătorul i-a redus amenda la 1,8 milioane de euro este neașteptat

Decizia de a reduce amenda a fost influențată de o condamnare anterioară a românului. În 2021, Curtea de Apel din Anvers l-a condamnat la 30 de luni de închisoare, dintre care 5 cu suspendare. Tot atunci, românul a primit și la o altă amendă de 32,7 milioane de euro, pentru fapte similare.

Judecătorul din Limburg a considerat că aplicarea unei noi amenzi de mai multe milioane de euro ar fi nepotrivită, având în vedere pedeapsa anterioară. În prezent, inculpatul nu se află în Belgia, fiind încarcerat în Spania pentru alte infracțiuni.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Viva.ro
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Unica.ro
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
GSP.RO
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
GSP.RO
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. 20 de poze neretușate, surprinse de paparazzi, la plajă
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Avantaje.ro
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, apariție rară alături de soț și copii. Ce proiect important a lansat vedeta Pro TV

Știri România

Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Politică 23:30
Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Politică 22:42
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Parteneri
Criza de carburant din Rusia afectează masiv mașinile moderne. Șoferii raportează defecțiuni grave
Adevarul.ro
Criza de carburant din Rusia afectează masiv mașinile moderne. Șoferii raportează defecțiuni grave
Tragedie fără margini în fotbalul românesc! Fostul jucător al UTA-ei a murit la doar 43 de ani în timpul meciului Norvegia – Coasta de Fildeș
Fanatik.ro
Tragedie fără margini în fotbalul românesc! Fostul jucător al UTA-ei a murit la doar 43 de ani în timpul meciului Norvegia – Coasta de Fildeș
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Cine face regulile în familia Măruță? Eva și David, dezvăluiri despre părinții lor: „Mama e mai exigentă, dar într-un mod bun”
Stiri Mondene 21:05
Cine face regulile în familia Măruță? Eva și David, dezvăluiri despre părinții lor: „Mama e mai exigentă, dar într-un mod bun”
Ce spune Ilona Brezoianu despre al doilea copil: „Andrei are în plan"
Exclusiv
Stiri Mondene 19:35
Ce spune Ilona Brezoianu despre al doilea copil: „Andrei are în plan”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
Pedeapsa primită de un tată din Iaşi care şi-a lăsat fetiţa în maşină, în plin soare, la peste 50 de grade
ObservatorNews.ro
Pedeapsa primită de un tată din Iaşi care şi-a lăsat fetiţa în maşină, în plin soare, la peste 50 de grade
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
GSP.ro
Celebra fană-topmodel a ieșit în stradă, după calificare: „Asta e pentru toți germanii!”
Parteneri
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
Mediafax.ro
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Tragedie în lumea RXF! George Radu a murit înecat într-un râu din Germania
Redactia.ro
Tragedie în lumea RXF! George Radu a murit înecat într-un râu din Germania
Mai mulți elevi și profesori din Dorohoi au luat țeapă după ce au plătit zeci de mii de lei pentru o tabără care nu exista. Poliția a deschis o anchetă
KanalD.ro
Mai mulți elevi și profesori din Dorohoi au luat țeapă după ce au plătit zeci de mii de lei pentru o tabără care nu exista. Poliția a deschis o anchetă

Politic

Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Politică 23:30
Ilie Bolojan asigură că PNL nu va susține o propunere de suspendare a lui Nicușor Dan: „Și așa încrederea în instituțiile din România e scăzută”
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Politică 22:42
Ilie Bolojan atacă din nou PSD pentru moțiunea de cenzură prin care i-a fost dat jos Guvernul: „N-ai gândit pașii următori”
Parteneri
Ștefan Bană rupe tăcerea după absența din cantonamentul Universității Craiova! „Am avut niște probleme!“ Ce se întâmplă cu jucătorul campioanei României
Fanatik.ro
Ștefan Bană rupe tăcerea după absența din cantonamentul Universității Craiova! „Am avut niște probleme!“ Ce se întâmplă cu jucătorul campioanei României
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație