Planul românului prin care a păcălit statul belgian era bazat pe mai multe firme fantomă

Românul a operat prin intermediul unei firme fantomă, declarând că berea transportată din Lummen urma să fie livrată unui depozit din Germania.

Această schemă i-a permis să profite de regimul fiscal mai favorabil al accizelor din Germania. Cu toate acestea, autoritățile germane au descoperit, cu ajutorul imaginilor de supraveghere video, că băuturile erau de fapt redirecționate către Marea Britanie, evitând plata accizelor.

Pierderile pentru statul belgian au fost considerabile. Bărbatul a păcălit statul belgian cu 5,4 milioane de litri de bere.

Frauda românului a fost considerată „mai profitabilă ca traficul de droguri”

În timpul procesului, procurorul a subliniat cât de profitabil poate fi acest tip de activitate infracțională.

„Observăm acest lucru în mod clar cu alcoolul, motorina și țigările ilegale. Este mai profitabil decât traficul de droguri”, a declarat acesta, potrivit portalului de știri citat anterior.

Românul a fost amendat inițial cu 9 milioane de euro pentru frauda cu bere

Inițial, Serviciul Public Federal pentru Finanțe a solicitat o amendă minimă de 9 milioane de euro. Cu toate acestea, judecătorul din Hasselt a decis reducerea sumei, astfel că românul a fost amendat cu 1,8 milioane de euro, sumă care a inclus și despăgubirile.

Motivul pentru care judecătorul i-a redus amenda la 1,8 milioane de euro este neașteptat

Decizia de a reduce amenda a fost influențată de o condamnare anterioară a românului. În 2021, Curtea de Apel din Anvers l-a condamnat la 30 de luni de închisoare, dintre care 5 cu suspendare. Tot atunci, românul a primit și la o altă amendă de 32,7 milioane de euro, pentru fapte similare.

Judecătorul din Limburg a considerat că aplicarea unei noi amenzi de mai multe milioane de euro ar fi nepotrivită, având în vedere pedeapsa anterioară. În prezent, inculpatul nu se află în Belgia, fiind încarcerat în Spania pentru alte infracțiuni.

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