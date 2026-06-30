„Printre planurile cu care am venit la minister s-au numărat: înzestrarea armatei cu tehnică modernă și împrospătarea resursei umane. Cu ambele suntem în grafic: cel mai mare program de înzestrare cu tehnica de ultima generație tocmai s-a derulat in mai puțin de un an si tocmai a fost semnat, iar din 07 septembrie, 6.763 de noi colegi care vor fi declarați admiși in cele 38 de județe unde se fac recrutări, vor începe serviciul. Se poate!”, spune oficialul într-o postare video pe Facebook.

Condițiile de recrutare se găsesc la adresa Recrutare MApN. Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, doritorii se pot adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. În acest sens, lista unităților respective, precum și o întreagă serie de informații legate de procesul de recrutare și selecție pot fi obținute contactând biroul informare-recrutare la care ești arondat. 

Totodată, MApN precizează condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un candidat:

  • Vârsta: 18 – 45 de ani;
  • Minimum 10 clase absolvite;
  • Experienţă militară anterioară nu este necesară.

„Ce primeşti? Salariu stabil din prima zi. Asistenţă medicală asigurată. O carieră sigură şi respectată. Atenţie: locurile se împart pe judeţe şi selecţia a început deja. (…) Mergi direct la Centrul Militar Zonal (CMZ) din judeţul tău sau intră pe www.recrutaremapn.ro şi vezi ce ţi se potriveşte”, au transmis reprezentanții MApN.

În trecut, MApN a organizat mai multe sesiuni de recrutare pentru soldați și gradați profesioniști, pe fondul necesității de a acoperi deficitul de personal din structurile armatei. 

În România, serviciul militar obligatoriu nu mai este aplicat din 1 ianuarie 2007, când a fost suspendată încorporarea pe timp de pace, iar armata a trecut la un sistem bazat pe militari profesioniști și voluntari. Cu toate acestea, tema pregătirii militare continuă să fie prezentă în dezbaterea publică.

Un sondaj realizat de INSCOP Research în 2025 arată că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar, însă doar pe bază de voluntariat. Potrivit cercetării, aproximativ trei sferturi dintre respondenți au o opinie favorabilă față de această formă de pregătire militară, în timp ce 20,7% se declară împotrivă.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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