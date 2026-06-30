A jucat 10 dolari

Bărbatul a decis să își încerce norocul la unul dintre aparatele de tip slot machine amplasate în terminal și, după doar câteva secunde, a declanșat un jackpot istoric în valoare totală de 3,3 milioane de dolari, relatează The Guardian.

Informația a fost confirmată oficial de reprezentanții aeroportului, care au precizat că acesta este unul dintre cele mai mari câștiguri înregistrate vreodată în incinta terminalelor aeriene din Nevada.

„Felicitări unui călător norocos care a câștigat un jackpot de 3,3 milioane de dolari la un aparat Wheel of Fortune în zona porților C a aeroportului Harry Reid! Felicitări pentru câștigul incredibil și mulțumim că ai făcut din aeroportul nostru o parte a călătoriei tale norocoase!”, au transmis oficialii.

Compania de jocuri de noroc International Game Technology (IGT) a confirmat câștigul și a precizat că învingătorul se numește Anthony. Acesta a obținut jackpotul jucând la aparatul Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s Slots, după ce a pariat doar 10 dolari.

Now that's one way to spend a layover. 🎰✈️ Congratulations to Anthony, who won over $3.3 million in the C Gates at @LASairport!



Anthony won this massive jackpot playing Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s Slots on a $10 bet. Please help us celebrate the winner and… pic.twitter.com/pa7rk1JCNL — IGT (@IGTNews) June 30, 2026

Potrivit Internal Revenue Service (IRS), câștigurile din jocuri de noroc care depășesc 5.000 de dolari sunt supuse automat unei rețineri federale de 24%. În statul Nevada, însă, câștigurile din loterie și veniturile personale nu sunt impozitate la nivel de stat.

Cum s-a produs câștigul uriaș

Totul s-a petrecut în zona porților de îmbarcare, unde sunt instalate aparate destinate turiștilor care vor să își cheltuiască ultimele monede înainte de a părăsi „Orașul Păcatelor”. Martorii povestesc că ecranul aparatului s-a aprins dintr-odată, declanșând alarmele specifice marilor premii, moment în care bărbatul a rămas pur și simplu înmărmurit în fața slotului.

Aeroportul din Las Vegas, faimos pentru jocurile de noroc

Spre deosebire de majoritatea aeroporturilor din întreaga lume, aerogara din Las Vegas este unică prin faptul că găzduiește peste 1.400 de aparate de jocuri de noroc răspândite prin toate terminalele. Această facilitate generează anual venituri de zeci de milioane de dolari pentru bugetul local și pentru administrarea aeroportuară.

Deși câștigurile de câteva mii de dolari sunt relativ frecvente printre pasagerii care sosesc sau pleacă din Vegas, premiile care depășesc pragul de un milion de dolari sunt extrem de rare.

Nu este pentru prima dată când un pasager pleacă din aeroportul din Las Vegas mai bogat cu câteva milioane de dolari. În mai 2025, un alt călător a câștigat un jackpot de 1,8 milioane de dolari la un aparat Wheel of Fortune aflat în zona porților D. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică.

De asemenea, în septembrie anul trecut, un pasager din Terminalul 1 a pariat doar 1,25 dolari la un aparat Wheel of Fortune Triple Double Emeralds și a câștigat un jackpot de 348.507,71 dolari, potrivit publicației Sacramento Bee.

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