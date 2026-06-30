Video: Vlad Chirea/ Libertatea

Alerta vine în continuarea unei seri deja tensionate, în care instabilitatea atmosferică a provocat pagube însemnate în mai multe zone din București.

Intervalul critic de manifestare a fost stabilit de meteorologi între orele 23:20 și 00:30. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să dea dovadă de prudență maximă, să evite orice fel de deplasări care nu sunt strict necesare și să ia de urgență măsuri de adăpostire și autoprotecție în spații sigure.

Conform detaliilor transmise în mesajul de avertizare extremă, Bucureștiul și localitățile limitrofe se vor confrunta cu o vijelie puternică, viteza vântului la rafală urmând să atingă valori cuprinse între 60 și 80 km/h. La aceste viteze, pericolul ca arborii șubreziți de furtunile anterioare sau elementele de acoperiș și panourile publicitare să fie puse la pământ este unul extrem de ridicat.

Pe lângă vântul care va sufla cu putere de furtună, norii deosebit de dezvoltați vor aduce averse torențiale masive. Specialiștii estimează că se vor acumula rapid cantități de apă de 25…35 l/mp, ceea ce riscă să blocheze sistemele de canalizare și să inunde arterele principale sau pasajele rutiere din oraș.

Furtuna va fi însoțită de frecvente și intense descărcări electrice, dar și de căderi de grindină de dimensiuni medii, un fenomen care poate provoca distrugeri suplimentare autoturismelor parcate sub cerul liber.

În plus, în seara de 30 iunie 2026, peste 110 localități s-au aflat sub incidența avertizărilor meteorologice de Cod Galben sau Cod Portocaliu de fenomene meteorologice severe.

În contextul acestei escaladări a codului meteo, ISUBIF a reiterat ghidul de conduită obligatoriu pentru populație pe durata alertelor de tip Cod Portocaliu. Oamenii care se află pe stradă în momentul declanșării vijeliei trebuie să caute adăpost imediat în spații comerciale sau clădiri publice și să evite cu desăvârșire staționarea în apropierea copacilor, a stâlpilor de înaltă tensiune sau a schelelor de construcție.

Pentru cei care se află acasă, se recomandă închiderea și securizarea completă a ferestrelor și a ușilor de la balcoane. Obiectele lăsate pe terase sau pervazuri, care pot fi luate de vânt și transformate în proiectile periculoase, trebuie strânse de urgență. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să își mute pe cât posibil vehiculele departe de arborii mari. Orice situație de pericol iminent, cum ar fi cabluri electrice căzute sau persoane aflate în dificultate, trebuie raportată imediat la numărul unic de urgență 112.

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