Într-un dialog sincer despre dinamica din propriul cămin, Eva, David, Andra și Cătălin Măruță au povestit pentru revista VIVA! despre modul în care gestionează lucrurile în familie.

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Eva Măruță: „Cred că mama e mai exigentă, dar într-un mod bun”

Întrebați direct cine este cel mai exigent părinte și cine cedează mai ușor, Eva și David au oferit o perspectivă clară asupra rolurilor din casă. În timp ce Andra este văzută ca pilonul organizării, Cătălin este perceput ca părintele mai flexibil.

„Cred că mama e mai exigentă, dar într-un mod bun. Adică ea e foarte atentă la detalii și vrea să facem lucrurile bine, nu doar „merge și așa”. În schimb, tata… tata are momente în care spune «nu» foarte hotărât și după cinci minute deja negociază cu noi (râde)”, a punctat Eva Măruță.

David confirmă această dinamică și explică modul în care abordează discuțiile cu tatăl său: „Tata poate fi convins mai repede, mai ales dacă îl prindem într-o dispoziție bună (râde). Mama analizează mai mult și cred că ea vede mai clar imaginea de ansamblu”. Totuși, adolescentul a ținut să precizeze că abordarea părinților nu este una rigidă: „Adevărul e că niciunul nu e foarte strict în sensul clasic. Mai mult încearcă să ne explice și să ne facă să înțelegem de ce ne spun anumite lucruri”, a concluzionat David Măruță.

Ce spun Andra și Cătălin Măruță despre strategia de acasă

Andra și Cătălin Măruță recunosc aceste diferențe de stil, considerând însă că ele fac parte dintr-un mecanism care asigură echilibrul familiei.

„Eu cred că sunt mai organizată și poate de aici vine impresia asta că sunt mai exigentă. Deși și Cătălin e organizat, dar zic comparativ. Încerc să îi învăț să fie responsabili și independenți, nu doar să respecte niște reguli. Și sincer, uneori Cătălin e cel care strică puțin strategia și apare cu: „Hai că merge și așa!” (râde).”, a spus Andra.

De cealaltă parte, Cătălin Măruță își asumă cu umor rolul de „părinte permisiv”, dar punctează că toleranța sa are în spate argumente solide din partea copiilor.

„Eu sunt omul păcii în casă, clar (râde). Problema e că mă înmoi repede când vin cu argumente bune sau cu fețele alea simpatice. Dar și eu am limitele mele! Cred. Uneori (râde). În schimb, Andra e mai fermă și mai consecventă, iar asta e foarte bine pentru echilibrul familiei”, a precizat el.

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