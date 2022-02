Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Boomerul și Milenialu”, cu Silviu Petcu și Alexandru Zob, celebrul actor a povestit despre viața de familie. Andi Vasluianu și soția sa, Laura, au împreună o fetiță de 9 ani, pe nume Maia, și un băiețel în vârstă de 4 ani, Toma. Cu toții s-au retras din București undeva la țară, departe de agitația cotidiană.

„E greu cu doi, mai ales că e între ei diferență de 4 ani și opt, nouă luni. Abia începuse să fie bine și atunci a zis soția ‘hai să mai facem unul. I-am zis ‘ești sigură?. Îți dai seama că după ce, în sfârșit, ai o conversație normală cu copilul, iar o luăm de la început. E mai obositor, dar văzându-l, nu poți să nu te îndrăgostești. Nevastă-mea e singură la părinți, de aia își dorea și eu de aia nu mi-am dorit”, a glumit actorul.

Cum s-au cunoscut cei doi

Andi Vasluianu este căsătorit în prezent cu Laura Fierăscu, însă cei doi s-au întâlnit acum zece ani. Anterior, actorul trecuse printr-un divorț, după numai un an de căsnicie cu prima lui soție. Pe Laura a cunoscut-o în timp ce lucra la o bancă, unde actorul avea semnat un contract. Nu știe dacă a fost dragoste la prima vedere, însă cu siguranță „a fost dragoste”, scrie Viva.ro.

Actorul și-a dorit ca întreaga lui familie să-i poarte numele, așa că cei doi au decis să se căsătorească religios înainte de a se naște Maia și să aibă ulterior cununia civilă, din „motive administrative mai mult”.

„Eu până la soţia mea n-am ştiut să menţin o relaţie. Mă şi plictiseam foarte repede, după doi ani şi ceva voiam să ies din relaţia în care eram. N-am crezut niciodată că o să am o relaţie de lungă durată. Dacă încerci să te armonizezi cu cel de lângă tine şi dacă simţi dinamica cuplului, e ca atunci când înoţi în mare. Nu trebuie să i te împotriveşti valului. Te mulezi pe el. Am încercat să fiu foarte atent la soţia mea. Noi, bărbaţii, tindem să ne pierdem atenţia şi mai avem şi prostia de-a încerca să vă rezolvăm problemele în loc să vi le ascultăm. Suntem două planete diferite, ăsta-i adevărul! Dar trebuie să devenim compatibili cumva. Dar doar dacă ne ascultăm unul pe altul, a dezvăluit actorul pentru sursa mai sus menționată”, a dezvăluit Andi Vasluianu, la un moment dat, potrivit Viva.ro.

Actorul a suferit din cauza primului divorț

Andi Vasluianu recunoaște că fosta lui căsnicie a durat doar un an: „facem miştouri pe subiectul ăsta, că ne-am luat second hand… Când am divorţat, a fost groaznic pentru mine. Am avut o cădere atunci”, menționează sursa citată anterior.

În afară de „Profu”, actorul a jucat și în alte seriale tv și filme românești de succes, printre care „Videochat” (2020), de la Pro tv, și „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” (2021) – premiat cu Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

GSP.RO 11 copii ucraineni nu se mai pot întoarce acasă. I-a prins războiul la Brașov, fără părinți lângă ei. ”Acum, ei sunt ai noștri”

Playtech.ro ȘOC! Pe cine a sunat Zelenski azi-noapte! HALUCINANT ce i-a zis despre Ucraina

Observatornews.ro "Mamă, scoate-mă de aici! Omorâm oameni nevinovați". Soldați ruși s-au predat de bunăvoie și cer să plece acasă

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2022. Scorpionii una spun și alta fac, și nu pentru că nu sunt consecvenți, ci pentru că situația se schimbă

Știrileprotv.ro Împușcături în Vama Siret! Vameșii ucraineni au deschis focul împotriva refugiaților! Cel puțin o persoană a fost doborâtă. | VIDEO

Telekomsport Ultima oră! Soldaţi străini din trupe de elită ar urma să sprijine armata Ucrainei. Informaţia care a ajuns în presă

PUBLICITATE Ras al-Khaimah: sejurul perfect la care visezi