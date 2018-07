Premiera thrillerului romantic produs de Reeves și regizat de Matthew Ross a fost extrem de așteptată de jurnaliști, critici și fani, iar cei doi actori, Ana și Keanu, au fost răsfățații serii. De altfel, actorul american a avut numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale din film: „Momentele mele preferate din munca la filmul Siberia… Aș putea spune că au fost cele în care am lucrat cu Ana Ularu, care o joacă pe Katia. Am avut o mulțime de scene extrem de intime și încrederea pe care am avut-o unul în celălalt… și intimitatea pe care a trebuit să o jucăm… Iar frigul, da, a ajutat la intensificarea lucrurilor, ne-a apropiat și mai mult", a declarat la premieră Keanu Reeves.

La rândul ei, Ana Ularu a vorbit cu presa de peste ocean, făcând referire tot la jocul în doi pe care l-au presupus cele mai multe dintre scenele filmate pentru Siberia: „a fost unul dintre momentele în care simți că ți-ai înțeles personajul și că te descurci atât de bine cu partenerul tău, pentru că simți că există o sincronicitate și o telepatie între voi și totul funcționează foarte bine", a zis actrița româncă în fața jurnaliștilor.

Ana Ularu și Keanu Reeves interpretează personajele principale din Siberia, thrillerul despre un comerciant american de diamante și femeia pe care o iubește, prinși în jocul mortal dintre un cumpărător de diamante și serviciul federal de informații. Filmul spune povestea unui comerciant american de diamante care călătorește la St. Petersburg pentru vânzarea unor diamante albastre rare, de origine îndoielnică. Afacerea începe să se prăbușească, iar acesta pleacă în Siberia în căutarea partenerului său, dispărut în mod inexplicabil. Aici se îndrăgostește brusc de Katya (Ana Ularu), proprietara unei cafenele. Pasiunea și iubirea dintre ei devin din ce în ce mai intense, pe măsură ce lucrurile din lumea înșelătoare a comerțului cu diamante se complică. Lucas și Katya caută cu disperare o cale de scăpare dintr-o lume fără ieșire.

Ana și Keanu, într-una dintre scenele intime ale filmului

Regizorul Matthew Ross a precizat înainte de lansarea filmului că „Ana a adus acestui proiect o pasiune și o energie absolută și foarte puternică. A lucra cu ea este o experiență de vis“.

Până în prezent, nu a fost stabilită vreo premieră în România, însă dată fiind participarea Anei Ularu în acest film cu siguranță vor fi distribuitori interesați să îl prezinte la noi în țară.