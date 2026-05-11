„Lucrăm cât se poate de repede”

CNAIR a demarat operațiunile de deszăpezire pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, însă misiunea drumarilor este îngreunată de un strat de zăpadă mult mai gros față de anii precedenți. Autoritățile arată că temperaturile neobișnuit de scăzute din ultima perioadă încetinesc ritmul lucrărilor de curățare a drumului.

„Am început deszăpezirea Transfăgărășanului, pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Anul acesta avem parte de un strat de zăpadă mai consistent față de alți ani și nici temperaturile scăzute din ultima perioadă nu ne ajută la curățenia zăpezii dar lucrăm cât se poate de repede. Deocamdată intervenim cu două utilaje de mare capacitate dar vom suplimenta numărul mașinilor odată cu deschiderea unor noi fronturi de lucru”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Transfăgărășanul, la peste 52 de ani

În septembrie 2023, s-au împlinit 50 de ani de la deschiderea Transfăgărășanului. Cu această ocazie, CNAIR a subliniat importanța turistică a drumului, menționând că acesta atrage anual mii de turiști români și străini.

Drumul din România care l-a impresionat pe Jeremy Clarkson, vedeta Top Gear, care l-a descris drept „cel mai bun din lume”, are o lungime de 150 de kilometri și străbate Munții Făgăraș.

Transfăgărășanul urcă până la o altitudine de 2.042 de metri în căldarea glaciară Bâlea. Este al doilea drum ca înălțime din România, după Transalpina. Pe traseu sunt construite 27 de poduri și viaducte, precum și cel mai lung tunel din țară, Tunelul Bâlea, care măsoară 887 de metri.





