Creșterea numărului de pași zilnici, o strategie eficientă

Un nou studiu publicat de Asociația Europeană pentru Studiul Obezității sugerează că 8.500 de pași pe zi ar putea fi cheia pentru menținerea greutății după o dietă. Recomandarea vizează prevenirea recâștigării kilogramelor pierdute, un fenomen comun în rândul persoanelor care slăbesc, relatează Euronews.

Cercetătorii au analizat date din mai multe studii clinice care au implicat aproximativ 4.000 de pacienți. Participanții care au urmat programe de modificare a stilului de viață, incluzând recomandări alimentare și monitorizarea numărului de pași, au înregistrat rezultate mai bune comparativ cu cei care fie țineau diete pe cont propriu, fie nu urmau niciun tratament.

Studiul arată că cei care și-au crescut numărul zilnic de pași până la 8.454 au pierdut, în medie, 4,39% din greutatea corporală, echivalentul a aproximativ 4 kilograme. Prin contrast, pacienții care nu au adoptat această strategie au avut rezultate mai puțin semnificative.

„Aproximativ 80% dintre persoanele supraponderale sau obeze care inițial slăbesc tind să se îngrașe o parte sau toată greutatea în decurs de trei până la cinci ani”, a declarat Marwan El Ghoch, coautor al studiului realizat la Universitatea din Modena și Reggio Emilia, Italia.

„Participanții ar trebui încurajați întotdeauna să își mărească numărul de pași la aproximativ 8.500 pe zi în timpul fazei de slăbire și să mențină acest nivel de activitate fizică în timpul fazei de întreținere pentru a preveni recăpătarea în greutate”, a subliniat El Ghoch.

Obezitatea, o provocare globală

Problema obezității continuă să se agraveze la nivel mondial, iar estimările indică faptul că până în 2035, 30% din populația globală ar putea fi afectată, conform Atlasului Mondial al Obezității. Implicațiile sunt serioase, având în vedere că obezitatea este asociată cu multiple comorbidități, inclusiv un risc crescut de boli cardiovasculare, diabet sau infecții severe. Cercetările recente au relevat că persoanele obeze au un risc cu 70% mai mare de infecții grave, iar unul din zece decese cauzate de boli infecțioase la nivel global este potențial legat de obezitate.

Inclusiv în România există efecte puternice, iar piața farmaceutică traversează o transformare radicală, marcată de o explozie a cererii pentru tratamente injectabile de ultimă generație. În timp ce branduri consacrate precum Ozempic dispar din circuitul comercial, noi jucători precum Mounjaro redefinesc topurile vânzărilor cu creșteri de peste 3.000%.

Totuși, în spatele succesului comercial se ascunde o realitate medicală complexă: utilizarea ,,off-label” și riscurile severe pentru pacienții care se autotratează fără supraveghere de specialitate. Libertatea a prezentat toate detaliile fenomenului Mounjaro într-un material detaliat.

Obiectivele Organizației Mondiale a Sănătății, greu de atins

Organizația Mondială a Sănătății pentru Europa și-a propus să stabilizeze ratele obezității la nivelurile din 2010 până în 2025. Totuși, niciun stat european nu a reușit să atingă acest obiectiv. În perioada 1975–2025, ratele de obezitate au crescut cu 138%, iar tendința continuă. Planul global pentru 2022–2030 include o reducere cu 30% a IMC-ului mediu până în 2030, dar atingerea acestui țel rămâne un efort de lungă durată.

Adoptarea unor strategii simple, cum ar fi creșterea numărului zilnic de pași, ar putea contribui la combaterea acestei probleme globale, oferind o soluție accesibilă pentru menținerea sănătății și a greutății corporale optime.

