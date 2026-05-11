Escrocii, deghizați în voluntari ai unei organizații caritabile, abordează clienții grăbiți din supermarketuri, cerând o donație simbolică de 10 euro pentru a ajuta copiii bolnavi.

Pe ecranul dispozitivului POS apare suma corectă de 10 euro, dar, în realitate, dispozitivul este conectat la un software care transmite băncii o sumă mult mai mare.

După ce victima apropie cardul sau telefonul pentru a efectua plata, suma retrasă poate ajunge până la 2.000 de euro. În multe cazuri, păgubiții nu primesc nici măcar chitanță și observă lipsa banilor abia mai târziu, verificând aplicația bancară sau primind notificări de tranzacție.

Autoritățile subliniază că organizațiile caritabile autentice rareori colectează donații în magazine fără a avea un stand oficial sau o autorizație din partea conducerii.

Poliția recomandă să nu folosiți niciodată carduri de credit sau de debit pe dispozitive portabile oferite de persoane necunoscute. Dacă bănuiți că ați fost victimă a unei astfel de fraude, este esențial să vă blocați cardul imediat și să raportați incidentul autorităților competente.

