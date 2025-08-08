La doar 23 de ani, după ce a absolvit Facultatea de Informatică cu media 10, este studentă la Chimie Medicală, urmează un master în Securitate Cibernetică și pregătește lansarea în septembrie a Atomic Mind HUB, o platformă digitală menită să schimbe modul în care elevii se pregătesc pentru admiterea la Medicină.

Într-o eră în care educația este legată de utilizarea internetului, Atomic Mind Hub propune o soluție care să îmbine tehnologia cu învățarea inteligentă și motivațională. Proiectul presupune ca, pe viitor, platforma să se extindă în mai multe domenii: Drept, Poliție, Informatică, Bacalaureat sau pregătire pentru olimpiade.

Libertatea a discutat cu Alexis Anton, una dintre cofondatoarele proiectului, despre parcursul ei academic impresionant, experiența Mensa și viziunea pe care o are pentru viitorul educației din România.

Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină

Libertatea: Ne poți spune mai multe despre tine? Cine ești și cu ce te ocupi?

Alexis Anton: Numele meu este Anton Isabelle Alexis, dar peste tot în online am ales să folosesc numele Alexis, fiind destul de neobișnuit în România. Am 23 de ani, sunt născută și locuiesc în București. Sunt o persoană multidisciplinară, pasionată de știință, educație, tehnologie și antreprenoriat. Tocmai am absolvit Facultatea de Informatică din cadrul Universității Titu Maiorescu, cu media 10 pe linie, și sunt și studentă în anul III la Facultatea de Chimie a Universității din București, specializarea Chimie Medicală.

Am fost admisă la două programe de master în acest an, ambele cu media 10: unul în Chimie Criminalistică, la Universitatea din Pitești, și altul în Securitate Cibernetică, la Universitatea „Titu Maiorescu”.

Conform reglementărilor naționale, nu pot urma simultan trei programe educaționale, așa că am decis să continui în acest an cu Chimia Medicală (licență în cadrul UB) și Securitatea Cibernetică (master în cadrul UTM), urmând ca anul viitor să încep și masterul în Chimie Criminalistică.

În paralel, urmez și modulul psihopedagogic, cu dorința de a deveni, pe viitor, profesor universitar atât în domeniul chimiei, cât și în informatică.

În același timp, sunt pasionată de tot ce înseamnă Social Media, Marketing Online și crearea de conținut digital. Am urmărit și învățat singură despre ele, încercând să îmi cresc conturile și să îmi promovez viitoarele proiecte în educație.

În timpul liber, prefer să mă ocup de muzică, fiind și absolventă a Școlii de Arte București, secția pian.

– Cum ai ajuns să combini toate aceste discipline?

– Totul a început din curiozitate și dorința de a înțelege în profunzime atât natura umană, cât și fenomenele științifice. În liceu am fost atrasă de chimie, dar și de psihologie și securitate. Am vrut să combin gândirea logică cu empatia și aplicabilitatea reală. Inițial, mi-am dorit să urmez Facultatea de Medicină și să ajung neurochirurg, dar mi-am dat seama pe parcurs că aș putea ajuta oamenii în alt mod.

Chimia criminalistică mi s-a părut fascinantă pentru că îmbină analiza științifică riguroasă cu rezolvarea unor cazuri reale, concrete. Securitatea cibernetică, pe de altă parte, este indispensabilă în lumea digitală de azi și vine ca o completare firească a backgroundului meu în informatică.

M-au motivat dorința de independență atât financiară, cât și în viață, fapt ce m-a încurajat să nu mai locuiesc cu părinții mei de la o vârstă fragedă (13 ani) și să am curajul de a construi proiecte proprii prin nevoia de a crea impact, fie că vorbim de educație, siguranță sau accesul la informație.

Sunt de părere că această motivație vine din noi. Dacă noi nu reușim să ne canalizăm energia pentru a obține lucrurile la care visăm, atunci orice încercare din exterior este degeaba. Motivația apare și dispare, dar dacă îți dorești cu adevărat să obții ceva, atunci te ridici de jos, te scuturi și îți continui drumul, indiferent de vorbele răutăcioase și de hate-ul primit.

– Care ar fi cele mai importante realizări ale tale de până acum?

– Absolvirea Facultății de Informatică cu media 10 pe linie și ocuparea locului 1 la admiterea pentru masterul de Securitate cibernetică, în paralel cu studiile de la Facultatea de Chimie.

Admiterea la două mastere diferite (Chimie criminalistică și Securitate cibernetică) cu media 10.

Mă mândresc cu activitatea de content creator, social media manager și artist manager la un studio de muzică, având absolvită și Școala de Arte București – secția pian.

Susținere pro bono a elevilor pentru admiterea la Medicină și Bacalaureat, în domeniul chimiei.

Și cel mai important la momentul actual este pentru mine inițierea unui proiect național de educație – Atomic Mind HUB – o platformă inovatoare de pregătire a elevilor pentru admiterea la Medicină care își dorește în timp să dezvolte și să susțină nevoile și cerințele educaționale ale noilor generații de elevi ce sunt nedespărțiți de telefoane. Este un proiect cu o viziune mult mai amplă decât forma în care se va lansa în septembrie 2025.

Pe lângă toate acestea, mai am multe proiecte care vor urma să fie puse în aplicare și despre care abia aștept să pot vorbi la momentul oportun.

– Cum ai devenit membru Mensa și ce beneficii ai?

– Da, sunt membru Mensa, organizația internațională a persoanelor cu un IQ ridicat. Am susținut testul standardizat în România, iar scorul obținut m-a calificat.

Interesant este modul în care am ajuns să fiu parte din Mensa. Totul a început în urmă cu 3 ani, când abia începusem Facultatea de Informatică, domeniu despre care nu prea știam aproape nimic la vremea aceea, la primul curs din facultate. Era un curs destul de complex, iar colegii mei nu înțelegeau nimic.

Surpriza a fost că eu chiar îi răspundeam profesorului și am fost printre puținii studenți care au reușit să rezolve tema. Câteva săptămâni mai târziu, după câteva căutări pe net, am aflat despre Mensa și chiar urma o testare în București. Eu bănuiam că aș avea un IQ peste medie, dar eram curioasă cât anume. La scurt timp după testare, am fost sunată și anunțată că am un IQ mai mare de 132 și că pot adera la organizație, iar eu am întrebat direct „și care este valoarea IQ-ului totuși?”, dar nu mi-au putut oferi acest răspuns. Iar de atunci fac parte dintr-o comunitate foarte frumoasă în România.

Pentru mine, a fost mai degrabă un mod de validare personală, dar și o oportunitate de a cunoaște oameni cu interese similare, cu care pot colabora în proiecte ambițioase.

Printre beneficii se numără accesul la o rețea internațională de oameni din domenii variate și oportunități de dezvoltare personală și profesională.

Încurajez persoanele să meargă și să se testeze, indiferent de vârsta pe care o au, iar dacă rezultatul este pozitiv, să adere cu încredere la Mensa pentru că vor cunoaște oameni foarte pasionați, talentați și foarte calzi. Nu te plictisești niciodată și mereu înveți ceva nou, dar mai ales legi prietenii foarte strânse.

– Ce planuri de viitor ai?

– Sunt CEO și cofondatoare alături de colegii din facultate Bălan Constantin Cosmin și Buzuloiu Cosmin la Atomic Mind HUB. În faza inițială va oferi resurse esențiale pentru admiterea la Medicină: sinteze clare și simple, grile corecte și actualizate, un leaderboard național ca elevii să își conștientizeze concurența și un asistent AI inteligent și motivațional care monitorizează progresul elevului și îi spune ce capitole ar trebui să mai repete astfel încât să își atingă obiectivele.

Pe viitor, vreau să extind platforma în mai multe domenii: Drept, Poliție, Informatică, Bacalaureat și chiar pregătire pentru olimpiade. De asemenea, platforma aceasta va urmări să ofere cunoștintele necesare pentru pregătire, va ajuta elevii ce să învețe și cum să învețe, nu doar să îi testeze.

O altă pasiune este cea pentru organizare de evenimente, care a început din liceu, când am coordonat balul bobocilor – o petrecere privată pentru colegii mei, în ciuda refuzului liceului.

Am fost voluntar la evenimente importante precum Neversea și Proedus, iar în facultate am organizat festivitatea de absolvire pentru întreaga generație.

Îmi place să creez contexte în care oamenii se simt văzuți și apreciați, fie că vorbim de educație sau de distracție.

Un alt proiect este legat de sprijinirea studenților în obținerea experienței de muncă în mod eficient, indiferent de domeniul ales, din timpul facultății. Așa cum toată lumea știe, termini o facultate, mergi la un interviu de angajare și apar întrebările magice: „Ce experiență ai? Ce proiecte personale ai?”, iar un student abia ieșit de pe băncile facultății nu are încă așa ceva.

Îmi doresc să creez o platformă pe care să reușesc să o pun în folosință în cadrul facultăților astfel încât studenții să aibă acces la cele mai interesante idei de proiecte venite direct de la angajatori, la diverse concursuri si workshopuri și să fie motivați să își creeze un portofoliu diversificat și mulat exact pe cerințele din piața muncii.

Visez ca, în paralel, să predau în mediul universitar și să reușesc să adaptez materia, modul de predare al profesorilor și sistemul educațional astfel încât să îl aduc la standardele europene, iar elevii și studenții să meargă de plăcere să învețe și să devină pasionați cu adevărat de un domeniu.

Momentan sunt în formare, dar îmi doresc cu adevărat să devin profesor universitar. Până atunci, îmi antrenez abilitățile predând chimie pro bono elevilor de liceu care se pregătesc pentru Bac și admiterea la Medicină.

Este modul meu de a da mai departe ce am primit și de a învăța să explic concepte complexe într-un mod accesibil.

Având în vedere că am urmat atât o facultate de stat, cât și una privată, consider că am observat diferențele, problemele, chiar și părțile bune și îmi doresc ca în timp să pot redefini educația împreună cu elevii și studenții, deoarece generațiile se schimbă, modul de gândire se schimbă și chiar întreaga lume a început să se schimbe de când a apărut inteligența artificială.

– Ce sfaturi ai pentru tinerii care nu au motivație să își urmeze visurile?

– Să nu aștepte „momentul perfect”. Experiența vine făcând, învățând din greșeli, cerând ajutor când e cazul și acceptând criticile.

Când nu ai experiență, ai libertate. Poți greși, poți testa, poți explora. Motivația vine atunci când vezi că lucrurile încep să se miște datorită ție.

Să nu le fie frică să viseze măreț. Cei care reușesc nu sunt cei perfecți, ci cei mai perseverenți. Cei care ajung cineva nu sunt cei care au lăsat în voia sorții, ci cei care au luat soarta de mână și i-au spus în ce direcție să meargă.

Expresia după care m-am ghidat tot timpul a fost „Work smart, not hard.” („Muncește inteligent, nu din greu”) și chiar dacă pare ușor de înțeles, nu chiar toată lumea i-a conștientizat esența. Să muncești inteligent nu înseamnă să fraierești, ci să îți alegi de la început obiectivul clar, să îți setezi exact și realist pașii de urmat până acolo, dar mai ales să fii maleabil și să te poți adapta instant în situații de criză sau neprevăzute.

Mi s-a spus de multe ori cum că aș fi făcut atâta școală degeaba și că alții au reușit mai mult decât mine fără studii. Nu vă uitați doar la începutul lor, pentru că unii au avut ajutor din alte părți. Puneți-vă întrebările următoare și uitați-vă la tot parcursul lor: Unde au ajuns acum? Au căzut vreodată? Cum s-au ridicat? Mai există încă pe piață? S-a vorbit mereu de bine despre ei? Ce au făcut cu banii? Ce au făcut bun pentru societatea în care trăiesc? Care este modul lor de trai?

Banii, luxul și obiectele materiale pot dispărea într-o secundă de neatenție. Cunoștințele din mintea voastră, dezvoltarea voastră personală, maturitatea psihică și financiară nu pot fi înlocuite de o vacanță în Maldive sau de o mașină scumpă.

Nu vă comparați cu ceilalți. Fiecare are propriul ritm. Important este să fii mai bun decât ai fost ieri, nu mai bun decât altcineva de pe Instagram sau din clasă.

Eu cred cu tărie că visurile mari nu sunt pentru „cei aleși”, sunt pentru cei care au curajul să creadă că merită mai mult. Iar dacă simți că nu ai încredere, caută oameni care te văd așa cum tu nu reușești încă să te vezi.

Experiența nu se cere, se construiește. Curajul bate perfecțiunea, iar perseverența bate talentul.

Aș vrea să le transmit tinerilor că nu trebuie să aștepte validarea lumii ca să își înceapă drumul. E în regulă să fii diferit, să ai multe pasiuni, să nu te încadrezi într-un singur șablon.

Am învățat că succesul nu înseamnă să alegi între știință și artă, între logică și emoție, între carieră și viață personală, ci să le împletești în propriul tău echilibru.

Uneori, pare că fac prea multe, că merg pe mai multe drumuri. Dar eu cred că lumea are nevoie de oameni complecși, multidisciplinari, curajoși, care nu renunță la niciuna dintre părțile lor.

Și mai cred ceva: educația schimbă vieți. Dacă fiecare dintre noi ar dărui puțin din ce știe, din ce e, din ce poate, am trăi într-o societate mai empatică, mai echilibrată și mai liberă.

În rest, sunt doar un om care muncește, visează și iubește să creeze. Nu mi-am propus să fiu „wow”, ci doar să fiu sinceră cu mine și să las ceva în urmă.

