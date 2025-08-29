Calendarul anului școlar 2025-2026

Structura anului școlar 2025-2026 include 5 module de cursuri, separate de vacanțe. Primul modul începe pe 8 septembrie și se încheie pe 24 octombrie, urmat de vacanța de toamnă.

Anul școlar se va încheia pe 19 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor.

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat sunt programate în martie 2026. Evaluarea Națională propriu-zisă va avea loc în iunie, cu proba la Limba română pe 22 iunie. Bacalaureatul va reveni la forma clasică, cu probele de competențe în iunie și probele scrise începând cu 29 iunie.

Schimbări majore în sistemul educațional

Începând cu acest an școlar, nu mai sunt permise școlile cu trei schimburi. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat: „Ce facem cu școlile în care există trei schimburi? Este o problemă majoră care afectează calitatea actului educațional. […] trebuie să găsim soluții pentru a corecta această situație”.

O altă modificare importantă vizează plata orelor suplimentare pentru profesori. Conform Legii 141/2025, tariful pentru plata cu ora scade cu aproximativ 50%. Ministrul David a recunoscut: „veniturile per ansamblu vor scădea pentru cei care au și plata cu ora»”.

De asemenea, directorii de școli vor avea o normă de predare fixă de 40 de ore pe lună, fără posibilitatea de a fi remunerați suplimentar.

Comasarea școlilor și modificarea burselor

507 școli și-au pierdut deja personalitatea juridică, fiind comasate cu unități mai mari. Acest proces va continua, afectând atât elevii, cât și cadrele didactice.

Sistemul de burse școlare suferă modificări semnificative. Bursele de merit se vor acorda doar primilor 15% din fiecare clasă, cu condiția unei medii între 9 și 10. Bursele de performanță și reziliență au fost eliminate.

În ciuda acestor schimbări, decontarea navetei pentru elevii din mediul rural rămâne în vigoare.

