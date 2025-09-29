„De mică m-a atras uniforma, dar mai ales ideea că poți salva oameni și să descoperi adevărul. Sunt o fire curioasă și îmi place să explorez. Vizita la Penitenciarul din Gherla, organizată prin program, m-a convins și mai mult că aceasta este meseria pe care mi-o doresc”, povestește Anamaria.

O adolescentă cu pasiuni și visuri mari

Anamaria este originară dintr-un sat aflat la 40 de kilometri de Cluj, iar pe parcursul anului școlar locuiește cu chirie în oraș pentru a putea merge la liceu. Deși îi este dor de părinți și de fratele ei mai mare, se bucură că îi poate vizita la final de săptămână. Tinerei îi plac călătoriile, schiatul și atmosfera de sărbătoare de Crăciun. „Familia mea este mândră de alegerea mea de a deveni polițistă și mă sprijină. Ei mă motivează să merg mai departe”, spune Anamaria.

Anamaria, o liceeană din Cluj care visează să devină polițistă: „Programul ″Vreau în clasa a 9-a″ m-a învățat să fiu curajoasă și să nu renunț”

De la emoții la încredere

Beneficiară a programului “Vreau în clasa a 9-a” de trei ani, Anamaria recunoaște că experiențele trăite în taberele și activitățile World Vision au ajutat-o să își descopere calități pe care nici nu știa că le are.

„În tabere am învățat să lucrez în echipă și să fiu mai curajoasă. Anul acesta am parcurs un traseu de drumeție mai dificil, dar dorința de a ajunge la final m-a motivat să nu renunț. A fost o lecție de perseverență”, spune tânăra.

Un alt moment important din cadrul programului a fost rolul de trainer la școala de vară de anul acesta, unde a lucrat cu elevi de clase primare. „Nu am crezut că am atâta răbdare. Copiii erau mici și mai greu să le atragem atenția, dar am reușit să construim împreună o experiență frumoasă. Am simțit pentru prima dată că pot să dau mai departe ceea ce eu am primit.”

Sprijin pentru viitor

Anamaria recunoaște că sprijinul primit din partea părinților și a Fundației World Vision este esențial. „O să fie nevoie de multă muncă, inclusiv pregătire sportivă, dar știu că pot reuși. Am nevoie de suport emoțional și îl primesc atât de la familie, cât și din partea celor de la World Vision”, adaugă tânăra.

Despre programul „Vreau în clasa a 9-a” și parteneriatul cu Pepco România

World Vision România, susține adolescenții de la sate să își continue studiile liceale, prin programul „Vreau în clasa a 9-a”, inițiat în 2008, ca răspuns la nevoia acută a elevilor din mediul rural de a recupera pierderile din ciclul gimnazial și de a fi sprijiniți în continuare pe perioada liceului. 

Anamaria este unul dintre cei 86 de tineri din județele Iași, Vaslui, Vâlcea, Dolj, Cluj, Maramureș și Gorj care sunt sprijiniți în anul 2025 în program, prin parteneriatul cu Pepco România

Anamaria, o liceeană din Cluj care visează să devină polițistă: „Programul ″Vreau în clasa a 9-a″ m-a învățat să fiu curajoasă și să nu renunț”

Parteneriatul dintre Fundația World Vision România și Pepco România, început în urmă cu 6 ani, continuă și în 2025, adolecenții din comunitățile dezavantajate fiind sprijiniți prin proiectul „Educație pentru Bunăstare”, din cadrul programului „Vreau în clasa a 9-a”. Scopul principal al proiectului îl constituie reducerea inegalității de șanse pentru elevii din mediul rural în vederea continuării studiilor și atingerii potențialului maxim de dezvoltare personală și profesională.

De  peste 15 ani, prin „Vreau în clasa a 9-a”, adolescenții primesc o sprijin financiar lunar, acces la programe de mentorat și dezvoltare personală și orientare vocațională; sprijin suplimentar pentru disciplinele la care se susține Bacalaureatul; ședințe de consiliere individuală psihologică și șansa de a participa la Tabere. Rata de absolvire a liceului în rândul beneficiarilor depășește 86%, la nivelul anului 2024, cu 10 puncte procentuale peste media națională.

„Anamaria este doar un exemplu din cei 4800 de adolescenți din mediul rural sprijiniți prin programul “Vreau în clasa a 9-a”. Pentru noi, este esențial ca fiecare copil, indiferent dacă s-a născut la sat sau la oraș, să aibă șansa de a merge la liceu, de a-și descoperi pasiunile și de a-și construi un viitor. Investiția în educația lor este cea mai importantă investiție pe care o putem face ca societate”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Povestea Aneimaria arată că, atunci când tinerii primesc sprijinul necesar la momentul potrivit, își pot transforma visurile în realitate și își pot construi un viitor și o viață mai bună.

S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt