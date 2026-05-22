Construcția Autostrăzii Brașov – Făgăraș se ridică la o valoare totală estimată de 7,74 de miliarde de lei, fără TVA (aproximativ 1,55 de miliarde de euro). Pentru această sumă, pe traseul celor 49,3 kilometri vor fi realizate o serie de lucrări complexe de inginerie rutieră și protecție a mediului:

3 noduri rutiere strategice: Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia, care vor asigura descărcările de trafic și conexiunile cu rețeaua de drumuri naționale;

49 de poduri, pasaje și viaducte;

Un spațiu de servicii modern (tip S3) și o parcare de scurtă durată;

Un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC) dedicat monitorizării autostrăzii;

Două tuneluri de tip cut and cover (săpătură deschisă și acoperire) și o structură de tip polată. Cele trei structuri speciale vor avea o lungime cumulată de 800 de metri și vor îndeplini un dublu rol: cel structural și cel de ecoducte (pasaje verzi destinate traversării în siguranță a faunei sălbatice).

O nouă autostradă de 49,3 km va apărea în România și va costa 1,5 miliarde de euro: „Am avizat azi”

Conform indicatorilor aprobați de specialiști, noua autostradă înregistrează o rată internă de rentabilitate (RIRE) excelentă, de 13,10 %. Acest procent ridicat justifică economic realizarea imediată a următoarelor etape de proiectare, respectiv Proiectul pentru Autorizarea Executării Lucrărilor (PAC) și Proiectul Tehnic de Execuție (PTE).

Cea mai bună veste pentru șoferi este că toate aceste documentații sunt incluse în actualul contract. Acest lucru înseamnă că, odată finalizată proiectarea tehnică detaliată la cheie, CNAIR va putea lansa direct licitația pentru execuția efectivă a lucrărilor (contract de tip FIDIC Roșu), scurtând considerabil timpii de așteptare din birocrația românească și evitând blocajele clasice din trecut.

În perioada imediat următoare, întreaga documentație tehnică va parcurge etapele de analiză în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor și în cadrul Consiliului Interministerial. Pasul final va fi transmiterea proiectului către Executiv, pentru aprobarea Hotărârii de Guvern care va consfinți oficial indicatorii tehnico-economici.

Tronsonul Brașov – Făgăraș are un istoric marcat de amânări majore. Inițial, această bucată de infrastructură a făcut parte din celebra Autostradă A3 „Transilvania”, proiectul-mamut contractat în anii 2000 cu americanii de la Bechtel și ulterior reziliat cu scandal. După prăbușirea acelui acord, segmentul de aproape 50 de kilometri din județul Brașov a zăcut complet uitat în sertare, fiind abandonat oficial de autorități timp de mai bine de 10 ani.

Abia în primăvara anului 2021, Ministerul Transporturilor a scos din nou la licitație acest lot pentru „Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic”, iar în luna august a aceluiași an s-a reușit semnarea efectivă a contractului de proiectare cu noul prestator. Pe parcursul revizuirii, proiectul a primit o atenție sporită pentru a fi conectat eficient atât cu viitoarea autostradă Ploiești – Brașov (în zona Codlea), cât și cu tronsonul Sibiu – Făgăraș (aflat deja în faza de execuție pe rețeaua A13), formând astfel o legătură rapidă de transport pe axa Vest-Centru.

Reprezentanții companiei de drumuri subliniază că deblocarea proiectului și finalizarea documentației la standarde europene arată o schimbare clară de strategie. Strategia tehnică adoptată în ultimele luni demonstrează capacitatea și experiența actuală a instituției în derularea rapidă a proiectelor mari de infrastructură, obiectivul principal fiind trimiterea utilajelor pe șantier în cel mai scurt timp posibil.

