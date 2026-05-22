O singură zi bună a adunat sute de oameni pe munte

Performanța vine după săptămâni întregi de așteptare la poalele muntelui. Traseul fusese blocat de o masă uriașă de gheață, iar sute de alpiniști au rămas în tabăra de bază, așteptând ca drumul spre vârful de 8.848 de metri să fie redeschis.

A record 274 climbers have scaled Mount Everest from the Nepali side in a single day https://t.co/SftmOLf9by pic.twitter.com/4DMfBqQARY — DW News (@dwnews) May 21, 2026

Rishi Bhandari, secretarul general al Asociației Operatorilor de Expediții din Nepal, a explicat pentru CNN că recordul a fost posibil datorită vremii bune, dar și faptului că foarte mulți alpiniști așteptau deja șansa de a urca. Pentru finalul săptămânii erau anunțate vânturi puternice, astfel că mulți au încercat să profite de fereastra scurtă în care ascensiunea era posibilă.

Recordul anterior pe ruta sudică era de 223 de alpiniști și fusese stabilit pe 22 mai 2019.

Traseul a fost blocat de un serac

Sezonul de primăvară este cea mai importantă perioadă pentru cei care vor să ajungă pe Everest. De obicei, alpiniștii încearcă ascensiunea finală la mijlocul sau spre sfârșitul lunii mai, când vânturile de iarnă se mai domolesc. Anul acesta însă, începutul sezonului a fost dat peste cap de un bloc mare de gheață, numit serac, care a blocat traseul spre vârf.

Alpiniștii au fost nevoiți să aștepte în tabăra de bază, în timp ce muncitori specializați la mare altitudine, cunoscuți drept „doctorii cascadelor de gheață”, au lucrat săptămâni întregi pentru a elibera ruta. Traseul a fost redeschis abia pe 13 mai. Întârzierea a făcut ca mulți alpiniști să se adune în același timp, cu aceeași țintă: să prindă una din puținele zile cu vreme bună.

Everestul, din nou în fața problemei aglomerației

Noul record readuce în discuție una dintre marile probleme ale Everestului: supraaglomerarea. În 2019, o fotografie făcută de alpinistul Nirmal Purja a făcut înconjurul lumii. Imaginea arăta un șir lung de oameni care așteptau pe o creastă îngustă și expusă pentru a ajunge pe vârf.

Purja declara atunci pentru CNN că aproximativ 320 de persoane stăteau la coadă într-o zonă cunoscută drept „zona morții”, unde aerul este foarte rarefiat, iar timpul petrecut acolo poate deveni periculos. În acea zi, mai multe echipe au așteptat ore întregi pentru a ajunge pe vârf, cu riscuri de degerături și rău de altitudine.

Nepal a emis aproape 500 de permise pentru escaladarea Everestului în acest sezon.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE