De ce se numește Bodo

Brabus este cunoscut mai ales pentru Mercedes-uri duse la extrem, G-Class-uri de sute de mii de euro și SUV-uri cu mai multă putere decât au nevoie 99% dintre șoferi. Noul Bodo merge însă mai departe.

Numele nu este ales întâmplător. Bodo Buschmann a fondat Brabus în 1977, inițial ca un atelier care modifica Mercedes-Benz, pornit din zona Ruhr, în Germania. De aici vine și cifra de producție: Brabus Bodo va fi limitat la 77 de exemplare, o trimitere directă la anul de naștere al companiei. DuPont Registry scrie că proiectul face parte din seria Masterpiece și reprezintă o trecere a Brabus spre zona de coachbuilding, nu doar tuning clasic.

Aceasta este partea importantă: Bodo nu este doar „încă un Brabus puternic”. Este un fel de declarație de identitate. Brabus încearcă să arate că poate construi o mașină cu personalitate proprie, nu doar să transforme un Mercedes într-o versiune mai brutală.

Baza este Aston Martin Vanquish în loc de Mercedes

Brabus Bodo pornește de la noul Aston Martin Vanquish, dar nu arată ca un Vanquish cu altă siglă. Top Gear îl descrie ca pe un „coachbuilt GT”, adică o mașină care folosește o bază tehnică existentă, dar primește o caroserie și o identitate vizuală mult mai specifice. Se mai vede legătura cu Aston la forma geamurilor și la unele elemente din interior, însă exteriorul este refăcut agresiv, cu o capotă foarte lungă, front masiv, spate tip boat-tail și mult carbon expus.

Dimensiunile spun și ele povestea. Bodo are 5.062 mm lungime, 2.027 mm lățime și 1.305 mm înălțime, fiind mai lung decât Aston Martin Vanquish, iar masa uscată este de 1.774 kg. Caroseria este realizată din fibră de carbon, iar mașina primește jante Brabus Monoblock Z-GT „Shadow Edition” de 21 de inch și anvelope Continental SportContact 7 dezvoltate special.

Motor V12 de 5,2 litri, 1.000 CP și 360 km/h

Aici vin cifrele care fac articolul ușor de înțeles pentru orice cititor. Brabus Bodo folosește un motor V12 biturbo de 5,2 litri, dus la 1.000 CP și 1.200 Nm. Pentru comparație, Aston Martin Vanquish are 835 CP și 1.000 Nm, deci Brabus nu a schimbat doar designul, ci a urcat serios și performanța.

Transmisia este automată cu 8 trepte, montată transaxle, iar performanțele sunt la nivel de hyper-GT: 0-100 km/h în 3,0 secunde, 0-200 km/h în 8,5 secunde și viteză maximă limitată electronic la 360 km/h. Carscoops notează și sprintul 0-300 km/h în 23,9 secunde, ceea ce spune mai clar decât orice cât de absurd este acest coupe de peste 5 metri.

Nu este doar o mașină de show

Brabus a încercat să o facă utilizabilă ca grand tourer. Suspensia a fost dezvoltată împreună cu KW Automotive, are amortizoare adaptive și sistem de lift față-spate, care poate ridica mașina cu 25 mm ca să nu distrugi bara la prima rampă de parcare.

Interiorul rămâne apropiat de Aston Martin în anumite zone, inclusiv sistem multimedia și comenzi, dar Brabus îl acoperă în piele neagră, carbon și detalii personalizate. Există inclusiv chei îmbrăcate în aceeași piele ca interiorul, o geantă Weekender asortată și un pașaport digital bazat pe blockchain, care documentează autenticitatea, specificațiile și proprietatea mașinii.

Cât costă și de ce contează

Prețul pornește de la 1 milion de euro, fără taxe și fără opțiuni. La final, în funcție de personalizare și piață, suma poate urca serios peste acest prag. Pentru un om normal, este o sumă absurdă. Pentru clientul de mașini ultra-rare, însă, calculul este altul: 77 de exemplare, V12, caroserie din carbon, nume Brabus și o poveste legată direct de fondatorul companiei.

Bodo contează pentru că arată direcția nouă Brabus. Brandul nu mai vrea să fie văzut doar ca tunerul care pune mulți cai pe Mercedes-uri. Vrea să intre mai clar în zona de mașini coachbuilt, unde produsul nu este doar mai rapid, ci și mult mai rar, mai personal și mai apropiat de obiect de colecție.

Într-o industrie în care electrificarea și standardizarea fac tot mai multe mașini să semene între ele, Brabus Bodo este aproape opusul: un coupe lung, zgomotos, V12, din carbon, construit în doar 77 de exemplare și lansat la Lacul Como ca omagiu pentru omul care a fondat marca în 1977. Exact genul de mașină care nu are nevoie să fie practică pentru a atrage atenția.

