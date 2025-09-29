Statul român cheltuie 13.000 euro pentru 13 ani de școală

Pe parcursul a 13 ani de școală obligatorie, statul a alocat 62.000 de lei per elev ( aproximativ 13.000 de euro), echivalentul a 1.000 de euro pe an. Datele provin din răspunsul Ministerului Educației la o întrebare adresată de Dragoș Florin Coman, deputat AUR și sunt calculate pe baza costului standard per elev, indicatorul utilizat pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ din România, relatează Edupedu.

Din această sumă, doar o mică parte, de aproximativ 1.100 de euro în total, a fost destinată materialelor didactice și cheltuielilor auxiliare. Aceasta înseamnă mai puțin de 100 de euro anual pentru resurse educaționale.

Conform datelor oficiale, cheltuielile pentru materiale au crescut de la 318 lei (72 de euro) în 2013 la 851 de lei (171 de euro) în 2024. În total, statul a alocat 5.443 de lei pentru astfel de cheltuieli pe parcursul celor 13 ani. Această sumă reprezintă mai puțin de 10% din totalul fondurilor alocate, restul fiind direcționat către salariile personalului din învățământ.

Pentru a avea raportarea corectă la euro, au fost agregate datele în lei cu datele Băncii Centrale Europene privind cursul mediu anual euro-leu pentru perioada respectivă.

Peste 56.000 lei pentru cheltuieli salariale, per elev, în 13 ani

În 2013, costul standard pentru salariile unui elev era de 1.847 de lei (418 euro), în timp ce în 2024 acesta a ajuns la 9.620 de lei (1.934 de euro). Pe întreaga perioadă 2012–2025, totalul alocat salariilor a fost de 56.593 de lei, echivalentul a 11.865 de euro. Astfel, statul român a cheltuit în total 62.036 de lei (13.037 de euro) pentru educația unui elev de-a lungul ciclului obligatoriu.

Edupedu subliniază că aproape întreaga sumă a fost direcționată către salarii, în timp ce cheltuielile pentru materiale educaționale au rămas marginale.

Comparații cu alte sisteme educaționale

Pentru a înțelege mai bine nivelul finanțării educației publice din România, datele au fost comparate cu alte sisteme educaționale. În Germania, de exemplu, cheltuiala publică per elev în școala generală este de aproximativ 9.000–10.000 de euro anual. Aceasta înseamnă că suma cheltuită de România pentru 13 ani de școală abia acoperă un an și jumătate de educație publică în Germania.

În Europa Occidentală sau SUA, taxa anuală la un liceu privat începe de la 10.000–15.000 de euro. Prin comparație, cei 13.000 de euro cheltuiți de statul român pentru 13 ani de școală ar acoperi doar un singur an într-un astfel de liceu privat.

Educația unui elev în România costă cât un Logan

Pentru a pune în perspectivă suma de 13.000 de euro, aceasta echivalează cu prețul unui autoturism nou de bază, cum ar fi un model Dacia Logan.

De asemenea, suma este echivalentul și a circa 10 telefoane de top, de 1.000 de euro bucata.

În raport cu salariul mediu net din România, de aproximativ 1.000 de euro lunar, statul cheltuiește pe educația completă a unui elev cât ar câștiga un salariat mediu într-un an de muncă. Datele subliniază nivelul scăzut al finanțării educației publice din România, unul dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană.

