Statul român cheltuie 13.000 euro pentru 13 ani de școală

Pe parcursul a 13 ani de școală obligatorie, statul a alocat 62.000 de lei per elev ( aproximativ 13.000 de euro), echivalentul a 1.000 de euro pe an. Datele provin din răspunsul Ministerului Educației la o întrebare adresată de Dragoș Florin Coman, deputat AUR și sunt calculate pe baza costului standard per elev, indicatorul utilizat pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ din România, relatează Edupedu.

Din această sumă, doar o mică parte, de aproximativ 1.100 de euro în total, a fost destinată materialelor didactice și cheltuielilor auxiliare. Aceasta înseamnă mai puțin de 100 de euro anual pentru resurse educaționale.

Conform datelor oficiale, cheltuielile pentru materiale au crescut de la 318 lei (72 de euro) în 2013 la 851 de lei (171 de euro) în 2024. În total, statul a alocat 5.443 de lei pentru astfel de cheltuieli pe parcursul celor 13 ani. Această sumă reprezintă mai puțin de 10% din totalul fondurilor alocate, restul fiind direcționat către salariile personalului din învățământ.

Pentru a avea raportarea corectă la euro, au fost agregate datele în lei cu datele Băncii Centrale Europene privind cursul mediu anual euro-leu pentru perioada respectivă.

Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
Recomandări
Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Peste 56.000 lei pentru cheltuieli salariale, per elev, în 13 ani

În 2013, costul standard pentru salariile unui elev era de 1.847 de lei (418 euro), în timp ce în 2024 acesta a ajuns la 9.620 de lei (1.934 de euro). Pe întreaga perioadă 2012–2025, totalul alocat salariilor a fost de 56.593 de lei, echivalentul a 11.865 de euro. Astfel, statul român a cheltuit în total 62.036 de lei (13.037 de euro) pentru educația unui elev de-a lungul ciclului obligatoriu.

Edupedu subliniază că aproape întreaga sumă a fost direcționată către salarii, în timp ce cheltuielile pentru materiale educaționale au rămas marginale.

Comparații cu alte sisteme educaționale

Pentru a înțelege mai bine nivelul finanțării educației publice din România, datele au fost comparate cu alte sisteme educaționale. În Germania, de exemplu, cheltuiala publică per elev în școala generală este de aproximativ 9.000–10.000 de euro anual. Aceasta înseamnă că suma cheltuită de România pentru 13 ani de școală abia acoperă un an și jumătate de educație publică în Germania.

În Europa Occidentală sau SUA, taxa anuală la un liceu privat începe de la 10.000–15.000 de euro. Prin comparație, cei 13.000 de euro cheltuiți de statul român pentru 13 ani de școală ar acoperi doar un singur an într-un astfel de liceu privat.

Educația unui elev în România costă cât un Logan

Pentru a pune în perspectivă suma de 13.000 de euro, aceasta echivalează cu prețul unui autoturism nou de bază, cum ar fi un model Dacia Logan.

De asemenea, suma este echivalentul și a circa 10 telefoane de top, de 1.000 de euro bucata.

În raport cu salariul mediu net din România, de aproximativ 1.000 de euro lunar, statul cheltuiește pe educația completă a unui elev cât ar câștiga un salariat mediu într-un an de muncă. Datele subliniază nivelul scăzut al finanțării educației publice din România, unul dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
LIVE TEXT. Protest la Chișinău după alegerile parlamentare din Republica Moldova
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mara Bănică a vorbit cu reprezentanții spitalului unde a murit Ioana Popescu! A apărut singura rudă care ar putea ridica trupul neînsuflețit al jurnalistei. Ultimele detalii despre moartea ei suspectă
Viva.ro
Mara Bănică a vorbit cu reprezentanții spitalului unde a murit Ioana Popescu! A apărut singura rudă care ar putea ridica trupul neînsuflețit al jurnalistei. Ultimele detalii despre moartea ei suspectă
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
GSP.RO
Cristi Borcea a numit cea mai mare umilință din istoria fotbalului românesc: „Știți de ce?”
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
GSP.RO
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Știri România 12:16
Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Lista anunțată de Termoenergetica
Știri România 12:14
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Lista anunțată de Termoenergetica
Parteneri
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Adevarul.ro
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elle.ro
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
Stiri Mondene 12:30
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
Ce i-a lipsit cel mai mult lui Gabi Tamaș la Asia Express 2025: „Florin Stamin a zis la fel”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:50
Ce i-a lipsit cel mai mult lui Gabi Tamaș la Asia Express 2025: „Florin Stamin a zis la fel”
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
ObservatorNews.ro
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
GSP.ro
Ucraineanca Marta Kostyuk a avut o cerere neobișnuită în timpul unui meci la Beijing
Parteneri
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
Mediafax.ro
Cum prezintă presa internațională victoria categorică a Maiei Sandu: „Europa răsuflă ușurată”
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Cutremur în această dimineață în România! În ce zonă s-a resimțit
KanalD.ro
Cutremur în această dimineață în România! În ce zonă s-a resimțit

Politic

CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie"
Politică 10:47
CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie”
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
Politică 10:04
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt