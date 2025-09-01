Caietele de bază, primele pe lista de cumpărături

Orice părinte știe că lista de caiete vine tipărită, clară: comunicare, matematică, dezvoltare personală și arte vizuale și abilități practice. Tradus în bani, asta a însemnat 140 de lei dintr-un foc.

La acestea se mai adaugă și caietele speciale, de tip 1, cele de caligrafie pentru dreptaci sau stângaci și caietele de matematică. Adăugăm deci încă 62 de lei. Pare puțin, dar când faci totalul final îți dai seama că fiecare leu contează.

Manualele sunt primite gratuit de la Ministerul Educației, dar toate celelalte cheltuieli cad pe umerii părinților.

Sigla școlii, imprimată pe haine

Surpriza a venit de la sigla școlii. Nu e suficient să ai haine curate și călcate, trebuie să aibă și insigna unității pe ele. Școlile, în general, oferă sigla în format vectorial, fără să se implice în achiziția de uniforme. Și este și de înțeles dacă te uiți cât costă: prețul pentru o siglă brodată, cu adeziv sau velcro, începe de la 25 de lei, iar dacă întreaga clasă comandă mai multe, scade la 22. Eu am luat 10, să am de rezervă, și am plătit 220 de lei. Sigla e mică, dar factura e mare.

Uniformă completă, dar doar pentru moment

Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate
Recomandări
Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Și aici vine partea grea: uniforma. Dar nu uniforma clasică care era pe vremea mea. Acum vorbim de tricouri polo cu mânecă scurtă și lungă, fuste, pantaloni, salopete, hanorace, echipament de sport cu încălțări.

Ei bine, eu am încercat să acoper o săptămână întreagă de schimburi, gândindu-mă și la programul de la serviciu, la cea mică care merge la grădiniță dar și la nevoile casei. Și am scos din buzunar în jur de 1.500 de lei. Aproape cât un coș de cumpărături pentru toată casa.

Rechizitele, piesele mici care fac gaura mare

La început am crezut că rechizitele vor fi partea ușoară. Dar când le pui pe hârtie, îți dai seama că se adună rapid.

  • 3 creioane HB – 8 lei
  • un set de creioane colorate și carioci – 30-50 lei
  • stilou pentru începători – 25-40 lei
  • pix cu gel și rezerve – 15 lei
  • lipici solid – 5-10 lei
  • foarfecă – 7-15 lei
  • ascuțitoare – 5 lei
  • riglă 20 cm – 3 lei
  • bloc de desen A4 – 4-9 lei
  • set pensule și pahar pentru pictură – 15-25 lei
  • penar complet echipat – 50-70 lei

Doar aceste mărunțișuri adunate ajung undeva la 200 și 300 de lei. Și încă nu am pus la socoteală coperțile pentru caiete, sticla de apă sau șervețelele umede / uscate.

Totalul final: peste 2.000 de lei pentru un singur copil

Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism
Recomandări
Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Dacă pun cap la cap toate cheltuielile, caiete, siglă, uniformă și rechizite, ies la un total de peste 2.000 de lei. Pentru unii părinți, asta înseamnă chiar mai mult decât salariul pe o lună.

„Îți dorești ce e mai bun pentru copilul tău și nu vrei să îl trimiți la școală fără tot ce trebuie. Dar când tragi linie, îți dai seama că începutul de an școlar e un lux în România”, mi-a mărturisit o mămică care își pregătește, și ea, fetița pentru clasa I.

Și dacă vrei mai mult pentru copilul tău…

Tot mai multe școli introduc cursuri opționale precum limbi străine, dansuri, teatru, robotică sau înot. Ele nu sunt gratuite și pot costa între 100 și 300 de lei pe lună, în funcție de activitate. Pentru un an întreg, asta înseamnă încă câteva sute de euro scoși din buzunar.

Totuși, aici văd un avantaj, că ele se desfășoară în școală și nu mai pierzi timpul, pe care cel mai probabil nici nu îl ai, plimbând copilul de colo până colo.

Programul lung, un noroc pentru noi, un cost uriaș pentru alții

Eu fac parte dintre norocoșii care au la școală program lung, de tip semi-internat. Copiii stau până după-amiaza, mănâncă la cantină și își fac temele acolo. E o mare ușurare, pentru că altfel ar fi trebuit să apelez la un after school privat.

Și aici e drama multor părinți: „Școala după școală” nu e peste tot. Cine nu are această opțiune, trebuie să plătească între 1.500 și 2.000 de lei pe lună pentru un after school. Practic, cât o chirie într-un oraș mare. Și dacă nu îți permiți, fie lucrezi de acasă, fie…

Concluzia mea este că bucuria începerii școlii a cam pălit, devenind o alergătură grozavă prin magazine și căutări obositoare prin site-uri online.

Prima zi de școală: emoții, fotografii și un buchet de flori

Cheltuielile nu se termină nici măcar în dimineața primei zile. Tradiția spune că fiecare copil trebuie să aibă în brațe un buchet de flori pentru învățătoare. Pare un gest mic, dar adaugă încă 30–50 de lei la lista deja lungă.

Și totuși, în clipa în care îți vezi copilul pășind pentru prima dată în sala de clasă, cu ghiozdanul mare în spate și buchetul de flori în mână, toate sacrificiile par să aibă sens. E momentul în care banii se transformă în emoție pură, chiar dacă buzunarul a fost golit cu mult înainte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Naționaliștii bulgari cu steaguri rusești au atacat o mașină în care au crezut că se află Ursula von der Leyen | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a venit în secret în România, iar imaginile cu ea sunt virale acum. A apărut lângă un bărbat celebru, însă gestul ei i-a făcut pe toți să comenteze. Nimeni nu se aștepta să o vadă așa și mai ales în acel loc
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a venit în secret în România, iar imaginile cu ea sunt virale acum. A apărut lângă un bărbat celebru, însă gestul ei i-a făcut pe toți să comenteze. Nimeni nu se aștepta să o vadă așa și mai ales în acel loc
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
GSP.RO
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca
Tvmania.ro
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca

Alte știri

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe în septembrie. Noile valori ale tichetelor de sprijin
Știri România 14:24
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe în septembrie. Noile valori ale tichetelor de sprijin
Sindicaliştii din Educaţie boicotează prima zi a anului școlar și fac un miting în București
Știri România 14:14
Sindicaliştii din Educaţie boicotează prima zi a anului școlar și fac un miting în București
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Cine este Andreea Albăstroiu, fosta logodnică a lui Florin Răducioiu. Ce diferență mare de vârstă este între cei doi
Fanatik.ro
Cine este Andreea Albăstroiu, fosta logodnică a lui Florin Răducioiu. Ce diferență mare de vârstă este între cei doi
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță au început școala. Cum au apărut Eva și David la prima oră a dimineții.
Stiri Mondene 14:21
Copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță au început școala. Cum au apărut Eva și David la prima oră a dimineții.
Ionuț Rusu a vorbit despre despărțirea de Viviana Sposub. „A fost o perioadă foarte dificilă. Noi nu am avut o discuție de final”
Stiri Mondene 13:46
Ionuț Rusu a vorbit despre despărțirea de Viviana Sposub. „A fost o perioadă foarte dificilă. Noi nu am avut o discuție de final”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
ObservatorNews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Libertateapentrufemei.ro
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
Vești importante pentru români! Programul Rabla pentru persoane fizice se lansează în septembrie
Mediafax.ro
Vești importante pentru români! Programul Rabla pentru persoane fizice se lansează în septembrie
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
O celebră influenceriță a fost ucisă alături de familia ei! Aceștia au fost găsiți într-o camionetă
KanalD.ro
O celebră influenceriță a fost ucisă alături de familia ei! Aceștia au fost găsiți într-o camionetă

Politic

Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
BREAKING NEWS
Politică 14:17
Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Interviu
Politică 14:00
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Marco Dulca, următorul transfer-bombă al lui Dinamo!? Prima reacție a lui Andrei Nicolescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Marco Dulca, următorul transfer-bombă al lui Dinamo!? Prima reacție a lui Andrei Nicolescu. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile