Dincolo de toate miturile din societate, Gen Z vine cu idei inovatoare și dorința de implicare. Vor să schimbe, dar și să aducă un plus în comunitate. BCR are încredere în tinerii din ziua de azi și investește real în ei prin ZBOR, cel mai mare ecosistem dedicat tinerilor din România, un spațiu sigur între școală și acasă unde noua generație își poate împărtăși ideile și mai ales un loc unde învață să-și învingă fricile și să se dezvolte pe toate planurile.

Comunitatea ZBOR din Târgu Jiu funcționează ca o familie în care fiecare poate găsi sprijin și inspirație, fiind astfel motivați să își exprime ideile, să învețe prin workshop-uri și să se implice activ în proiecte variate. Spațiul este perceput ca un loc sigur și primitor, unde tinerii pot explora și valorifica ideile, fără să fie teamă că vor fi judecați, respinși sau că vor eșua.

Cum reușesc tinerii din noua generație să schimbe comunitatea din Târgu Jiu prin ZBOR

Voluntariatul în hub-ul ZBOR din Târgu Jiu le-a adus tinerilor posibilitatea să se dezvolte, să crească în echipă și mai ales să descopere calități pe care nici nu credeau că le pot avea. Ana Pop are 26 de ani și a terminat facultate în Cluj – Napoca, acolo unde a făcut voluntariat încă din primul an. I-a plăcut și a vrut să transmită mai departe tot ceea ce a învățat așa că s-a întors în Târgu Jiu, unde coordonează activitatea voluntarilor din ZBOR.

„Eu am venit aici din martie. Am văzut anunțul și am aplicat și mi-am dorit să lucrez aici. Eu coordonez echipele de voluntari din ZBOR.

Înainte de ZBOR, am făcut voluntariat la facultate, în Cluj. Mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce am făcut acolo și i-am dorit să continui și aici și să aduc ceva din experiența mea în comunitate”, spune Ana Pop, coordonatorul echipei de voluntari din cadrul ZBOR.

Ana Pop, coordonatorul echipei de voluntari din cadrul ZBOR. Foto: Arhivă personală

De ce au ales ZBOR și cum au decis să schimbe ceva în comunitate

Ștefania Sânziana Puculete, Teodora Alexia Pisc și Dragoș Ciulpan sunt trei dintre tinerii din ZBOR care reușesc zilnic să schimbe viața comunității din Târgu Jiu și să demonteze miturile despre noua generație. Cei trei adolescenți și-au spus povestea și au explicat ce înseamnă pentru ei hub-ul ZBOR:

Dragoș, 18 ani: Am considerat că este un proiect inovator! Făceam deja parte din alte proiecte de tineret, cum ar fi Capitala Tineretului și Centrul Federației Start și știind multă lume, având conexiuni, mi s-a părut că merita să încerc și ZBOR. Încă de la început, ideea mi s-a părut foarte inovativă și interesantă.

Sânziana, 18 ani: Eu am venit prima dată pentru spațiu și pentru workshop-uri, pentru networking, dar am descoperit o familie și o comunitate de oameni care vor să schimbe ceva și am vrut și eu să fac parte din acea schimbare.

Teodora Alexia, 17 ani: Eu am venit de la începutul începutului, precum a venit și Dragoș. Am construit, la propriu, de la zero acest loc. Am montat, am așezat, am reorganizat, am decorat și cumva s-a format o familie care ulterior a crescut, pe măsură ce au venit și alți tineri.

Pe zi ce trece veneau din ce în ce mai mulți tineri și asta se întâmplă și în prezent. Și chiar mă bucură faptul că văd rezultatele și cumva asta m-a determinat și să mă implic. Mi-am dorit să văd că o comunitate de tineri uniți care crește și se susține reciproc, iar acesta a fost cel mai important motiv.

Ce căutau tinerii când au venit la ZBOR

Tinerii din noua generație știu bine ce își doresc, sunt curajoși, plini de idei și mai ales dornici să învețe și să exploreze cât mai multe domenii așa că socializare, workshopurile și noile metode de a învăța, într-un spațiu destinat persoanelor de vârsta lor au fost printre cele mai importante detalii pe care le-au căutat în momentul în care au ales să facă parte din ZBOR.

Sânziana: Eu am venit inițial pentru workshop-uri. Mi-am dorit să pot să învăț mai multe chestii, să-mi dezvolt abilitățile pe care le aveam deja.

Odată ce am intrat în comunitatea ZBOR, am decis să rămân și ca voluntar pentru că am găsit niște oameni lângă care m-am putut dezvolta mai mult și alături de care am putut să cresc, am reușit să fac niște activități și chiar un festival și cred că acesta a avut cel mai mare impact asupra comunității de tineri din Târgu Jiu.

Teodora: Pe mine m-a determinat, în primul rând, să ajut alți tineri să crească. Această comunitate, care la început era micuță și de unde a pornit totul, m-a ajutat mai ales pe mine să cresc așa că mi-am dorit, la rândul meu, să ajut alți tineri, poate introvertiți, poate cu probleme de integrare în diverse grupuri de prieteni.

Am vrut ca ei să aibă o altfel de soartă, să zicem, mult mai ușoară și cumva să-i sprijinim de la spate chiar din clasele mici. Asta chiar mi-a dat mie cumva puterea să continui să fiu parte în această comunitate.

Dragoș: Eu am căutat comunitatea pe care am avut-o și la Centru Start, dar am căutat și fețe noi. Mi-am dorit să am parte de experiențe noi. Am căutat să cunosc oameni pentru că asta facilitează cel mai bine, din punctul meu de vedere, ZBOR. Fiind un proiect așa de divers din punct de vedere al temelor abordate, poți să discuți cu experți din foarte multe domenii, cu oameni cool și, în general, să-ți deschizi cumva orizontul.

Ana Popa, coordonatorul voluntarilor de la ZBOR lucrează în echipă din luna martie. Ana consideră voluntariatul o oportunitate unică prin care poți da înapoi comunității ceva din experiența ta.

„Mi-am dorit să descopăr cumva comunitatea de aici. Mi-a plăcut foarte tare ideea de hub și de voluntariat pentru că eu consider că este o oportunitate cumva unică.

Mie, de exemplu, mi-ar fi plăcut foarte mult să am oportunitățile pe care ei le au acum. Eu sunt din Motru, și am făcut liceul în Târgu Jiu, însă nu aveam oportunități de genul acesta, nu aveam acolo nici măcar activități extrașcolare. Am vrut să descopăr comunitatea și poate să aduc și din cunoștințele pe care eu le-am acumulat de-a lungul anilor de voluntariat din facultate, aici”, ne-a povestit ea.

Ana este de părere că una dintre dificultățile pe care le-a întâmpinat atunci când era adolescentă a fost tocmai lipsa oportunităților pentru tineri, în special în orașele mai mici.

„Lipsa aceasta de oportunități și cumva de dezvoltare. Spre exemplu, în Motru, fiind un oraș minier, nu prea aveai unde să ieși, ce să faci și cred că ar prinde foarte bine și ar aduce o foarte mare valoare dacă s-ar crea aceste hub-uri pentru tineri în toate orașele și poate chiar și în mediul rural”, este de părere Ana.

Ce i-a motivat pe tineri să aleagă ZBOR

Atmosfera caldă și incluzivă, susținută de comunitatea activă de voluntari, creează un mediu în care tinerii se simt ca acasă și sunt încurajați să exploreze noi experiențe și să se descopere pe ei înșiși. Accentul pe respect, egalitate și accesibilitate face ca ZBOR să fie un loc valoros pentru conectare și dezvoltare personală, indiferent de background-ul social al fiecăruia.

Teodora: Pe mine activitățile și spațiul m-au determinat și asta mă determină fiecare să vin aici. Pur și simplu, spațiu în sine este foarte cozy, aici găsești câte un colțișor pentru fiecare tipologie de persoană, pentru tipologia de persoană care vrea să înveți în liniște, cea care vrea să stea cu prietenii, să se joace, să citească o carte, să se uite la un film. Spațiul acesta în care ne întâlnim este făcut pentru toată lumea.

În al doilea rând, pur și simplu pe community managerii și toți cei care lucrează cu tinerii, voluntarii, tinerii care vin și frecventează hub-ul, ideile care se dezvoltă aici, workshop-urile. Lucrurile acestea sunt punctele cumva forte ale hub-ului ZBOR și asta m-a determinat pe mine să vin aici și să aleg în fiecare zi ZBOR ca locul meu preferat între școală și acasă.

Sânziana: Eu, când am intrat pentru prima dată în acest spațiu, am avut așa un sentiment de acasă și am știut aici trebuie să fiu. Cum zice și motto-ul: ZBOR – spațiu de explorat, aici explorezi noi experiențe, explorezi noi activități și într-un final te descoperi pe tine.

Dragoș: Eu cred că au fost, în principiu, oamenii și networking-ul pe care l-am făcut înainte și care m-au atras, dar mi s-a părut și cel mai promițător spațiu. Este plin de resurse, dar este și un spațiu foarte frumos vizual și într-un loc bine amplasat, e ușor accesibil pentru toată lumea. Ai șansa să vezi oameni din toate categoriile și cumva și diferența asta de clase sociale nu există. Aici poți să vezi pe toată lumea și toată lumea e tratată cu respect și egalitar și asta mi se pare cel mai frumos.

Ana, coordonatorul de voluntari din cadrul ZBOR hub Târgu Jiu: Pur și simplu am vrut să descopăr comunitatea, am tot văzut postări, am văzut că fac lucruri foarte interesante, atelierele și cumva am vrut să descopăr ce se întâmplă aici și să îi ajut pe tinerii din Târgu Jiu să aibă parte de cele mai frumoase experiențe.

Cum s-a schimbat viața tinerilor odată cu ZBOR

Fiecare zi petrecută în ZBOR aduce experiențe și învățături noi, într-un mediu care îi susține să devină cea mai bună versiune a lor. Teodora, Sânziana și Dragoș ne-au povestit că networking-ul, activitățile și mai ales ideile pe care le pot pune în practică au prins viața în hub-ul din Târgu Jiu, iar pe măsură ce și-au văzut planurile în realitate și-au dat seama că totul este posibil:

Teodora: ZBOR mi-a deschis ochii și mai larg și m-a ajutat să văd că nu există idei greșite. Există doar idei care merită încercate și care pot să ajungă departe și, într-adevăr, există și idei care poate nu au fost destul de bine șlefuite.

Nu există că nu au un potențial sau nu au un viitor, pur și simplu poate mai au nevoie de mici modificări și de aceea este comunitatea de tineri aici și de voluntari și lucrăm toți la un loc și dezvoltăm acele idei care poate mai aveau nevoie să fie puțin șlefuite ca mai apoi să devină niște idei de succes.

Sânziana: „Mie ZBOR mi-a dat aripi. M-a învățat cu adevărat să zbor și să am curajul să țintesc cât mai sus, pentru că atunci când nu te gândești că ai limite, poți să faci niște lucruri pe care probabil acum un an nici nu te-ai fi gândit că poți să le faci. Cred că este pur și simplu este un spațiu sigur , iar sentimentul pe care ți-l dau oamenii din jur este că poți să devii cea mai bună variantă a ta”.

Dragoș: „Pentru mine personal, cred că a fost cumva o experiență unică. Știindu-mă o persoană socială înainte, am crezut că nu sunt foarte multe de descoperit, însă am vrut să încerc.

Ceea ce mi s-a părut uimitor a fost că mi s-au deschis mai multe pături sociale din nou și am putut să văd din perspective noi și să-mi dau seama că poate în grupul meu social nu e chiar tot adevărul brut.

Pentru mine, această experiență mi-a dat cumva jos barierele față de alți oameni și m-a lăsat să-i privesc dintr-un punct mai sensibil și cumva să empatizezi, să pot să înțeleg situații și asta m-a ajutat pe mine cel mai mult”.

Nu doar viața adolescenților care au ales ZBOR ca spațiul sigur dintre școală și acasă s-a schimbat aici, ci și a tinerilor care lucrează în proiect.

Ana ne-a explicat: „Faptul că te dezvolți în fiecare zi, înveți lucruri noi în fiecare zi. Aici, nici o zi nu e la fel, fiecare zi e diferită, fiecare vine cu povestea lui, cu informațiile lui, cu ideile lor de proiecte, ideile lor de activități și cumva, nici o zi nu e la fel ca cealaltă”.

Cum influențează noua generație viața comunității din Târgu Jiu

Proiectele și activitățile din cadrul comunității ZBOR îi unesc pe tineri și îi ajută să se dezvolte, oferindu-le oportunități diverse, de la programe start-up și educație media, până la ateliere de voluntariat și jocuri de echipă care stimulează exprimarea și colaborarea.

Ana: „Cred că prin implicarea noastră, prin proiectele pe care le facem, prin activitățile pe care le facem, inclusiv jocurile pe care le avem cu cei de teamwork, cumva îi unește și îi ajută să se dezvolte.

Avem o mulțime de activități și programe pentru tineri, în prezent avem un program start-up în 14-16 noiembrie.

Acum avem un proiect de educație media. Avem pentru voluntari Open Workshop în care ei vin cu o idee de atelier, se înscriu în baza unui formular și apoi vin și țin un atelier aici și cumva consider că asta îi ajută pe ei foarte mult și îi dezvoltă inclus pe partea de gestionare a emoțiilor sau vorbitului în public”.

Dragoș: „Inclusiv jocurile de societate au devenit un inside joke, adică toată lumea este entuziasmată când jucăm un Activity sau ceva de genul. Și da, mi se pare că modul acesta de a facilita ideile tuturor aduce un aer sigur. Nu îmi este frică să-mi spun ideile știind că ceilalți o să-ți o demonteze. E chiar opusul aici la ZBOR și chiar găsesc metode noi de a dezvolta cumva ideea ta și a pune totul în lumina reflectorului”.

Dragoș Ciulpan. Foto: Arhivă personală

Sânziana: „Pentru că nu te învață asta la școală. La școală pur și simplu te scoate profesorul în față și zice fă aia, fă aia, fă aia. Aici îți oferă direcțiile, îți oferă sfaturi și poate atunci în clasă ai emoții, poate nici nu îți cunoști foarte bine colegii. În schimb aici, e mult mai ușor să te exprimi pentru că am devenit ca o familie.

ZBOR reușește să-ți dărâme niște bariere pe care le-ai avut și să dezvolți foarte multe calități pe care tu deja le aveai, dar probabil nici nu știai că le ai”.

Teodora: „Dacă noi ascultăm și sprijinim, cum am zis și colegii mei, și facem tot felul de ateliere și workshop-uri, reușim să îi îndrumăm și să îi ajutăm să se descurce în diferite domenii. Adică chiar dacă nu toți sunt pasionați de educație financiară, unul dintre ei o să fie pasionat de educație financiară și o să facă ceva acolo și o să meargă mai departe.

Îi putem ajuta să zic așa să ajungă la un viitor măreț și să poate să aibă, nu știu, dream jobul lor, care poate era doar un vis, nu ceva ce credeau că va deveni realitate. Visul devine realitate și cumva noi vrem să le demonstrăm acest lucru și să devină și visele lor realitate”.

Miturile pe care tinerii din ziua de azi le aud aproape zilnic despre noua generație

Stereotipurile și miturile au dus întotdeauna la diferențele și ruptura dintre generații. Gen Z aud tot mai des că „sunt leneși”, „că nu au o direcție” sau că „nu știu ce vor să facă cu viața lor”.

Sânziana: „Că suntem leneși, că suntem neimplicați și că nu facem nimic, când, cu adevărat, aici la ZBOR este un mic motor care dă start la niște activități super faine pentru noi, pentru tineri”.

Teodora: „Mulți spun că nu suntem pregătiți să facem anumite lucruri sau că nu suntem pregătiți să ocupăm anumite funcții, că nu suntem pregătiți să facem un lucru important. Cu toate că toți zică, da Gen Z este viitorul, dar momentan nu sunt pregătiți să fie viitor, adică o să fie viitorul după 35 de ani când nu o să mai fie tineri. Deja se pun frâne în timp ce ești tânăr.

Asta e destul de trist, pentru că tinerii pot, doar că nu sunt lăsați să-și arate potențialul real pe care îl au. Tinerii, văzând acest lucru, încep și ei să creadă că nu au potențialul ăla și automat le scade încrederea în sine”.

Dragoș: „Că nu mai avem respect. Asta mi se pare. Sincer, Gen Z cred că își câștigă respectul mai mult decât al oferii, așa, fără niciun fel de evoluare, în relația cu cineva, adică cumva suntem un pic, avem coaja un pic mai tare și nu lăsăm chiar totul să ne perturbe, fiind și chestia cu internetul și cu suprastimularea de informații, e cumva o metodă de a ne apăra”.

Ana: „Eu cred că gândirea, pentru că majoritatea spun că tinerii stau mereu cu ochii în telefon, că ei nu mai gândesc, că se folosesc de toate motoarele astea noi care au apărut acum să gândească pentru ei. Există cumva această mentalitate că nu-și mai folosesc creierul pentru a gândi, pentru a-și rezolva singuri problemele, dar eu cred că ei pur și simplu se ajută și e o chestie în plus. Nu cred că folosesc acele motoare doar pentru că nu vor să își mai bată capul sau pentru că își doresc să le facă altcineva treaba”.

În ciuda prejudecăților, noua generație este curajoasă, iar adolescenții spun că faptele sunt cel mai bun mod prin care pot demonta tot ceea ce se spune despre ei.

Teodora: „Încercăm să combatem toate aceste mituri prin fapte. Vrem să le dovedim că dacă e să o luăm tot prin cuvinte, cuvintele rămân. Nu prea le bagă nimeni în seamă. Sunt trecătoare, dar dacă facem un lucru pe bune și văd că de fapt ei s-au înșelat încep, încet, să-și pună încă un semn de întrebare dacă este corect cum au gândit sau dacă trebuia să gândească de două ori înainte.

În cele mai multe cazuri, dacă cineva dovedește ceva, atunci persoana care revine cu stereotipul se mai gândește și încă o dată dacă are aceeași părere despre tine din ziua de azi. Și se întâmplă destul de des, asta văd cel puțin și în școli, că foarte mulți profesori vin cu stereotipuri, iar când elevul chiar arată că poate, tânărul respectiv, încep cumva să-și pună un al doilea semn de întrebare”.

Curajul, una dintre cele mai mari calități ale tinerilor din noua generație

Una dintre cele mai mari și mai importante calități pe care o au tinerii din ziua de azi este curajul. Dincolo de curajul de a face tot ce își doresc fără să le fie teamă de eșec, mai sunt și abilitățile de a gestiona tot ceea ce ține de tehnologie, dar și lipsa prejudecăților.

Dragoș: „Eu cred că social-media și globalizare ne-au deschis orizontul foarte mult. Generația noastră, Gen Z, mai puțin Gen Alfa pentru că nu au avut timp încă să fie într-un context social foarte larg, noi nu mai avem așa de multe prejudecăți.

Depinde de persoană, dar în general suntem mult mai open-minded. Putem să vedem lucrurile din perspectiva celorlalți și empatia, din nou, este un lucru foarte important la nivel social, până la urmă și, da, cred că e o chestie la care excelăm”.

Sânziana: „Eu aș zice curajul, sincer. Am întâlnit mai multe persoane din generația noastră care au curajul să vorbească, care au curajul să fie ei, fără să le fie frică că vor fi judecați. Au curajul să-și mărească zona de confort, pentru că eu nu cred în a ieși din zona de confort, îți mărești zona de confort și cred că asta e cel mai important lucru, curajul de a fi autentic”.

Teodora: „Că se pricep pe partea digitală la tot ce ține digital și tech. Gen Z și Gen Alpha suntem, așa cum zic bunicii noștri, generația cu ochi în telefon, cu butonatul.

Dar ăștia suntem noi, cum au fost și ei probabil cu un anumit lucru a lor, așa suntem și noi pe partea de digital și asta e un punct foarte, pentru că după cum vedem totul evoluează spre tehnologie. Totul merge spre digitalizare și cel mai bine e ca tinerii să învețe cum să folosească aceste tool-uri într-un mod constructiv, nu neapărat să stea pe Insta”.

După ce a lucrat cu tinerii din ZBOR, Ana spune că vede noua generație mult mai curajoasă și mai pregătită, reușind să demonteze multe dintre miturile pe care le auzim despre Gen Z.

„Eu îi văd tot curajoși pentru că ei au curajul să spună tot ce gândesc. Noi, spre exemplu eu când eram probabil de vârsta lor, nu aveam același curaj pe care îl văd la ei acum. Poate și din prisma de a nu fi judecată sau de a nu spune ceva greșit. Am fost cumva și învățată că mai bine tac decât să spun ceva greșit și celălalt să mă judece.

Dincolo de curaj, mai este și implicarea. Îi văd destul de implicați, chiar dacă poate alte persoane ar spune că generația de astăzi nu se mai implică. Dar noi, aici la ZBOR cumva vedem cu totul și cu totul altfel, pentru că ei vin, se implică, vin cu idei, propuneri de proiecte, de activități și cumva vor să se dezvolte cât mai mult”, a explicat ea.

Teodora Pisc. Foto: Arhivă personală

Tinerii din generația Z sunt curajoși, inovativi și dornici să își scrie propria poveste, demontând stereotipurile care îi descriu greșit ca leneși sau neimplicați. Ei caută comunități în care să fie acceptați și sprijiniți, iar hub-ul ZBOR le oferă un spațiu sigur între școală și casă, unde pot explora idei, pot dezvolta abilități și pot colabora.

BCR are încredere în tinerii din ziua de azi și îi susține prin cele nouă hub-uri ZBOR, dezvoltate în parteneriat cu ONG-uri locale, în Constanța, Iași, Ploiești, Târgu Jiu, Cluj-Napoca, Baia Mare, Brașov, Vaslui și Timișoara. Până la finalul anului, BCR estimează că va ajunge la cel puțin 12 huburi, inclusiv primele spații din București.

La un an de la lansare, impactul ZBOR este semnificativ: peste 51.000 de tineri implicați, 1.300 de evenimente organizate, 300 de voluntari activi și parteneriate cu 250 de ONG-uri și 50 de companii. Accesul este gratuit, iar huburile au fost gândite împreună cu tinerii, pe valori precum acceptarea, libertatea de exprimare și colaborarea.

În această toamnă, BCR deschide conversația despre cum putem trece de la critică la încredere atunci când vorbim despre tinerii din ziua de azi. Iar banca creează infrastructura și contextele care le oferă tinerilor o șansă reală să se exprime și să fie ascultați.

ZBOR este un proiect BCR care pune la dispoziția tinerilor huburi fizice, o platformă digitală și resurse pentru dezvoltare personală și profesională. Pentru că atunci când tinerii primesc încredere, își întind aripile, se implică și aduc o schimbare pozitivă în comunitate. Mai multe informații despre proiectul BCR pe www.zborhub.ro.

Foto: ZBOR, BCR