Ziua Învățătorului se sărbătorește pe 5 iunie

Cele două zile pică luni și vineri, astfel că în această săptămâna elevii vor merge la școală doar trei zile.

Ziua Învățătorului se sărbătorește pe 5 iunie în România și coincide cu data de naștere a profesorului Gheorghe Lazăr, cel care a întemeiat învățământul românesc.

Deşi Ziua Învăţătorului se sărbătoarea în fiecare an la 5 iunie, abia din 2024 a fost declarată zi liberă pentru profesori și elevi, după greva generală a cadrelor din Învăţământ, care a avut loc la jumătatea anului anterior.

Totuşi, şi în 2023 a fost zi liberă, dar nu ca o sărbătoare a învăţătorilor, ci ca a doua zi de Rusalii.

Profesorii mai au zi liberă diferită de cele prevăzute în Codul Muncii pentru angajaţii din toate sectoarele, la 5 octombrie, când este serbată Ziua Profesorului / Ziua Mondială a Educaţiei. Anul acesta, 5 octombrie pică într-o zi de luni.

Cum a apărut Ziua Învățătorului

Ziua Învățătorului este marcată diferit de Ziua Educației sau Ziua Profesorului, care se sărbătorește pe 5 octombrie. În România, Ziua Învățătorului se celebrează pe 5 iunie din 2008 și este o ocazie de a sărbători învățătorii și educatorii.

A fost aleasă ziua de 5 iunie pentru că reprezintă data de naștere a fondatorului învățământului în limba română, Gheorghe Lazăr.

Spre deosebire de Ziua Mondială a Profesorilor, înființată în 1994 și care comemorează semnarea Recomandării UNESCO privind statutul cadrelor didactice, sărbătoarea Învățătorului de pe 5 iunie are ca scop recunoașterea celor care formează copiii încă de de la cele mai fragede vârste.

Până în 2024, Ziua Învățătorului nu era zi liberă pentru profesori sau elevi, așa cum este Ziua mondială a Profesorului.











