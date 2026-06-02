Vasul, cu o capacitate de 7.868 TDW, se deplasa dinspre Sulina către portul Giurgiuleşti din Republica Moldova, unde urma să încarce cereale. Potrivit declaraţiilor pilotului, sistemele generatoare ale navei au cedat, ceea ce a dus la pierderea cârmei. „Am vorbit cu pilotul navei şi a declarat că i s-a oprit curentul pe generatoare, ceea ce înseamnă că i s-a oprit cârmă, tot”, au precizat reprezentanţii AFDJ Galaţi.

Incidentul a fost foarte aproape de a provoca o tragedie, deoarece o navă de pasageri, cu o capacitate de 30 de persoane, tocmai plecase din zona pontonului. „S-a înfipt cu prova (partea din faţă, n.r.) în malul stâng şi a lovit un ponton de acostare. Cu puţin timp înainte, plecase nava de pasageri”, au mai declarat oficialii AFDJ Galaţi.

Filmările surprind momentul în care cargoul intră direct în pontonul de acostare, iar apoi îşi continuă drumul. În ciuda coliziunii, traficul pe Dunăre nu a fost perturbat. Nava cargo a fost remorcată de un remorcher aflat în zonă, în aproximativ 30 de minute, şi transportată spre Mila 44, la confluenţa Chilia – Sulina.

George Maladoi, viceprimarul comunei Ceatalchioi, aflată în apropiere, a confirmat incidentul, explicând că pontonul este utilizat pentru navele care fac naveta între Tulcea şi comuna Tudor Vladimirescu. „Nu sunt victime, cargo-ul venea cu viteză relativ mică”, a adăugat acesta.

