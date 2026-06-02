Kang nu s-a limitat la a trimite un simplu e-mail de mulțumire

În 2021, după ultima rundă de interviuri, Kang nu s-a limitat la a trimite un simplu e-mail de mulțumire. Ea a atașat și un plan detaliat de integrare pentru primele 90 de zile, care a evidențiat obiectivele și acțiunile pe care le-ar întreprinde dacă ar fi angajată, relatează publicația americană CNBC.

„Nimeni nu s-a așteptat sau nu mi-a cerut să fac asta”, a declarat Kang, în vârstă de 33 de ani, din San Francisco, în California. Ea a vrut să arate că, dacă ar fi aleasă, „asta este ceea ce vor primi”.

Planul, creat pe baza informațiilor obținute din interviurile anterioare, a subliniat capacitatea lui Kang de a lucra cu „ghidare minimă”.

„Nu au nevoie să mă supravegheze constant”, a explicat ea.

Ce a inclus documentul trimis de femeie

Documentul a inclus răspunsuri la întrebări esențiale, precum:

De ce este necesar acest rol?

Ce caută angajatorul?

Cum ar arăta impactul meu în această poziție?

Cum pot demonstra că sunt cea mai potrivită alegere?

Ce pot face acum pentru a dovedi că sunt pregătită?

Pornind de la aceste întrebări, Kang a stabilit obiective precum „dezvoltarea relațiilor cheie” în primele 30 de zile, „înțelegerea priorităților de afaceri” în 60 de zile și „alinierea planurilor de proiect” în 90 de zile.

Detaliile au inclus pași specifici, cum ar fi întâlniri cu colegii din diverse departamente, dar și analiza obiectivelor de afaceri pentru anul fiscal.

Pentru a adăuga o notă personală și creativă, Kang a utilizat instrumentele de design ale companiei, pentru a personaliza documentul, inclusiv adăugarea de stickere, demonstrând astfel că a depus un efort suplimentar.

„Am vrut să le arăt că vreau acest job cu adevărat”, subliniază ea.

Deși nu poate spune cu certitudine că planul a fost factorul decisiv, Kang mărturisește că are „un sentiment” că documentul a influențat decizia de angajare. La câteva zile după ce l-a trimis, a primit un telefon prin care i s-a comunicat că echipa a oferit „recenzii extraordinare” și că dorește să-i facă o ofertă pentru rol.

E-mail-ul de mulțumire poate fi „factorul care îți oferă un avantaj”

Potrivit experților în carieră, un e-mail de mulțumire bine gândit poate fi un instrument puternic. Ian Siegel, CEO al ZipRecruiter, a declarat pentru CNBC în martie 2023 că un astfel de gest ar putea fi „factorul care îți oferă un avantaj” față de un alt candidat.

Siegel sugerează să mergi dincolo de mulțumirile obișnuite, prezentând o idee pentru un proiect sau explicând modul în care competențele tale pot acoperi un gol în cadrul companiei.

Kang a părăsit firma în 2024 pentru a se dedica coaching-ului de carieră, dar și pentru a crea conținut, iar acum oferă servicii pentru cei care doresc să obțină roluri bine plătite în management de program. Sfatul ei pentru candidați este să se pună în locul managerilor de angajare, să reflecteze asupra modului în care pot ușura procesul de decizie și să găsească modalități de a se diferenția.

De asemenea, o simplă mulțumire adresată paznicului i-a adus unei tinere un loc de muncă. CV-ul său avea două rânduri, iar experiența sa era zero.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE