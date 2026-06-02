Cabral a postat pe contul de socializare un mesaj și câteva imagini în care apare în ipostaza de DJ. Până acum, nu se știe exact dacă fostul soț al Andreei Ibacka va mai continua colaborarea cu Pro Tv, unde a prezentat mai multe sezoane ale emisiunii „Ce spun românii?”

„Mă uit la pozele de după evenimentele la care pun muzică și mă iau singur la mișto. Deși după unele fețe strâmbe pe care le fac nu se vede, mă distrez de minune și cred că am descoperit un talent nou: să par altcumva exact în momentele în care mă simt cel mai bine.

Adevărul e că atunci când văd oameni care zâmbesc, dansează, cântă aiurea versurile și uită pentru câteva ore de toate celelalte griji… îmi place tare.

Pozele spun o poveste. Energia de acolo a spus alta. Și dacă mă întrebați pe mine, mă bazez mai mult pe energia aia… Dacă ne intalnim vara asta în vreo locație în care pun muzică, dați un semn, chiar dacă uneori uit să zâmbesc… ”, a fost mesajul transmis de Cabral pe contul de socializare.

Prietenii virtuali au sesizat schimbarea, mulți considerând că fostul prezentator TV este mult mai serios după divorțul de mama copiilor lui, semn că traversează o perioadă destul de grea.

