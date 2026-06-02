Pols a recunoscut că, în tinerețe, în Africa de Sud, a făcut parte dintr-o mișcare rasistă care se opunea ANC, organizația antiapartheid a lui Nelson Mandela. Tata Steel a transmis că a primit „informații suplimentare privind trecutul său”, informații care nu fuseseră comunicate companiei înainte de angajare.

Tata Steel: „Informații care nu au fost comunicate companiei”

Tata Steel Nederland a transmis că, în ultimele zile, au ieșit la iveală informații suplimentare despre trecutul lui Donald Pols, informații care nu fuseseră comunicate companiei în timpul procesului de recrutare.

Compania a anunțat că boardul a decis să nu continue colaborarea cu Donald Pols ca director pentru sustenabilitate și comunicare.

„Consiliul de administrație al Tata Steel Netherlands regretă că nu toate informațiile importante pentru luarea unei decizii bine cântărite privind numirea sa au fost furnizate în timpul discuțiilor din procesul de recrutare”, a mai transmis compania. Contractul lui Donald Pols a fost încheiat cu efect imediat.

De la activist de mediu la Tata Steel

Numirea lui Donald Pols la Tata Steel fusese deja o surpriză în Olanda. Pols a condus Milieudefensie, una dintre cele mai cunoscute organizații de mediu din țară, iar Tata Steel este considerată unul dintre marii poluatori ai Olandei.

Milieudefensie a anunțat pe 5 mai că Donald Pols pleacă pentru a se alătura Tata Steel ca director de sustenabilitate. Organizația a transmis atunci că decizia lui era incompatibilă cu rolul pe care îl avea la Milieudefensie și că se desparte de el imediat, înainte ca acesta să înceapă noul post. Marty Smits, președintele consiliului de supraveghere al Milieudefensie, spunea că organizația este „surprinsă” și „foarte dezamăgită” de alegerea lui Pols de a merge la Tata Steel.

„Suntem surprinși de plecarea lui Donald Pols și foarte dezamăgiți de decizia lui de a merge la Tata Steel, unul dintre cei mai mari poluatori ai Olandei”, a transmis Milieudefensie.

Pols recunoaște trecutul: „Erau poziții foarte greșite”

Într-un interviu acordat NRC, Donald Pols a recunoscut că a fost membru al mișcării rasiste Afrikaner Studente Front, ASF, în perioada în care era student în Africa de Sud.

„Este un comportament condamnabil, erau poziții greșite, poziții foarte greșite”, a spus Pols, potrivit NOS.

El a susținut că acel episod a fost o greșeală a tinereții, dar a spus că își asumă responsabilitatea.

„Nu există nimic de justificat, nici nu vreau să justific. Sunt responsabil. Dar nu mai sunt deloc persoana care eram atunci”, a declarat Donald Pols.

Fostul lider Milieudefensie a spus că s-a lăsat prins într-o perioadă foarte agitată din Africa de Sud. Avea 19 ani și, spune el, căuta stabilitate, identitate și apartenență.

„Aveam 19 ani, dar, de fapt, creierul meu era cel al unui adolescent. Și am ales un drum la care acum privesc cu dezgust”, a spus Pols.

Cum a ieșit la iveală trecutul lui Donald Pols

Trecutul lui Donald Pols a fost descoperit de cercetătoarea și istorica Anne-Lot Hoek, care lucrează la o carte despre apartheidul din Africa de Sud și Namibia, scrie NRC, citat de NOS. În timpul documentării, ea a aflat că Pols fusese, la 19 ani, liderul unei organizații studențești de extremă dreapta din Africa de Sud, numită Afrikaner Studente Front. Gruparea se opunea eliminării apartheidului și îi considera pe Nelson Mandela și organizația sa, ANC, o amenințare politică.

Presa olandeză citează și un incident petrecut în 1991, la Universitatea din Pretoria, unde sute de studenți albi de dreapta l-au împiedicat pe Nelson Mandela să țină un discurs. Au fost confruntări cu gărzile lui de corp, a fost ars un steag ANC, iar în relatările din acea perioadă apare și numele lui Donald Pols. Potrivit NOS, pe site-ul NRC există și imagini video de la acel incident, iar trei persoane consultate de publicație spun că îl recunosc pe Pols în unul dintre participanți.

Până la apariția acestor informații, Donald Pols era cunoscut în Olanda mai ales ca activist de mediu și fost lider al organizației Milieudefensie. Plecarea lui la Tata Steel provocase deja reacții puternice, pentru că organizația criticase ani la rând marile companii poluatoare, inclusiv industria siderurgică.

După numai o zi în noul post, Tata Steel a anunțat că îi încheie contractul, spunând că informațiile despre trecutul său nu fuseseră comunicate companiei înainte de angajare.

