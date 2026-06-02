Cum s-a produs crima din 1979

Pe 23 iunie 1979, Freddy Horion și complicele său, Roland Feneulle, au ucis cinci membri ai familiei Steyaert în Sint-Amandsberg.

Cu câteva luni înainte, pe 9 februarie 1979, Horion a mai comis o crimă, împușcând-o pe Hélène Lichachevski, o comerciantă din Gent, relatează publicația belgiană VRT News.

Cei doi criminali au fost condamnați în 1980 la închisoare pe viață. În timp ce Feneulle a decedat în 2013, Horion a devenit unul dintre cei mai longevivi deținuți din Belgia.

Horion a încercat în repetate rânduri să obțină eliberarea în ultimele două decenii

relatează publicația olandeză NU.nl.

În 2018, un grup de psihiatri judiciari a concluzionat că bărbatul nu mai prezintă un pericol pentru societate și ar trebui transferat într-un centru de psihiatrie legală în loc să rămână în închisoare. Cu toate acestea, autoritățile belgiene au refuzat în mod repetat cererile sale.

În 2023, Curtea de Apel din Anvers a decis că Horion poate fi mutat într-un centru specializat, dar aplicarea hotărârii a fost întârziată.

Potrivit NU.nl, deși Horion a depus o cerere de eutanasiere din cauza suferinței psihice insuportabile, o instanță din Gent a hotărât recent că acesta poate părăsi închisoarea din Hasselt și să fie transferat într-un centru de îngrijire medico-legală.

Ce spune fratele uneia dintre victime

Johan Steyaert, fratele lui Roland Steyaert, una dintre cele cinci victime ucise de Freddy Horion în 1979, și-a exprimat șocul profund față de decizia recentă a tribunalului din Belgia.

„Sunt fără cuvinte”, a declarat Johan Steyaert.

„Cum este posibil? Este ca și cum m-aș întoarce în iunie 1979. Totul începe din nou”, a mai spus acesta.

Avocatul lui Horion subliniază că măsurile de siguranță vor fi riguroase. Cu toate acestea, vestea a fost devastatoare pentru Johan Steyaert.

„Când am primit telefonul, coboram scările. M-am așezat pe o treaptă și nu am spus nimic timp de șapte minute”, a mărturisit acesta.

Pe parcursul celor 47 de ani de detenție, Freddy Horion nu a manifestat niciun semn de regret sau căință, susține Johan Steyaert.

„Prima zi de închisoare ar trebui să fie începutul reintegrării în societate. Nu a fost cazul lui. În toți acești ani, nici măcar un cuvânt de scuze sau de remușcare nu a venit din partea lui”.

Johan Steyaert și-a exprimat temerile legate de siguranța sa și a societății

„El nu are nimic de pierdut. Riscul ca el să vrea să se răzbune pentru că se consideră pedepsit prea aspru este real. De la mine poate trăi 95 de ani, dar 95 de ani în închisoare”.

În 2023, Curtea de Apel din Anvers a hotărât că Freddy Horion trebuie transferat într-o instituție medicală, iar statul belgian risca o amendă de 1.000 de euro pe zi dacă nu respecta decizia. După ce statul a pierdut apelul în fața Curții de Casație, suma acumulată a ajuns la 800.000 de euro. Rămâne incert dacă această sumă va fi plătită.

„Am primit o explicație despre motivele deciziei tribunalului, dar încă nu am avut ocazia să o citesc. Mă întreb dacă amenda impusă statului a influențat această hotărâre”, a spus Johan Steyaert.

În ciuda sumelor menționate, familia Steyaert nu a primit niciodată vreo despăgubire financiară din partea lui Freddy Horion.

