Trezit din somn cu o amendă

Situație bizară în Treviso, Italia, unde un adolescent în vârstă de 15 ani s-a trezit din somn direct cu o amendă. Epuizat după cursurile de la școală, băiatul a ațipit în autobuzul care îl ducea spre casă și a trecut de stația lui.

Ghinionul a făcut ca mijlocul de transport să iasă din aria de acoperire a abonamentului său, iar controlorii urcați pe traseu nu l-au iertat: i-au tăiat pe loc o amendă de 58 de euro, relatează Corriere della Sera.

Un elev din Italia a învățat pe pielea lui că vigilența e obligatorie în transportul public. În timp ce se întorcea acasă pe ruta Treviso-Padova, având în buzunar un abonament lunar de 67,50 euro, tânărul a ațipit.

În timp ce dormea, autobuzul a trecut de limita teritorială permisă de abonamentul său, lăsându-l descoperit în fața verificărilor stricte ale controlorilor.

Controlorul l-a trezit pe băiat și i-a cerut biletul. Deși elevul i-a arătat abonamentul și i-a explicat că a adormit, justificarea a fost inutilă. Deoarece depășise cu 5 kilometri zona de acoperire a documentului, controlorul nu a stat la discuții și i-a aplicat o amendă de 58 de euro.

Incidentul a stârnit indignare

După ce a fost sancționat, elevul a coborât la prima stație și și-a sunat mama, care a venit să îl ia cu mașina pentru a-l duce acasă. Incidentul a stârnit rapid controverse și a ajuns în atenția Asociației pentru Protecția Consumatorilor, care a decis să conteste oficial amenda.

Carlo Garofolini, președintele asociației, a luat apărarea minorului, declarând că „buna-credință a tânărului este evidentă” și că rigiditatea controlorilor a fost excesivă în acest caz.

„Nu era fără bilet; avea un abonament valabil și pur și simplu a adormit. Ar fi fost suficient să i se ceară să plătească diferența sau un bilet suplimentar,” a spus acesta. Prin urmare, asociația a înaintat o cerere de anulare a amenzii.

Incidentul este doar cel mai recent dintr-o lungă serie de cazuri controversate din ultimii ani: de la băiatul de 11 ani care a fost forțat să coboare dintr-un autobuz în Cadore și obligat să meargă kilometri întregi prin zăpadă, la tânărul de 15 ani cu dizabilități lăsat afară în ploaie la Vicenza, până la elevul din Abano Terme rămas blocat pentru că și-a uitat abonamentul de autobuz pe hârtie, în ciuda faptului că avea la el cartea de identitate.

Toate aceste evenimente au generat o puternică indignare în rândul opiniei publice din Italia. Cazul a deschis o dezbatere amplă despre aplicarea rigidă a măsurilor punitive, contestatarii cerând ca sancțiunile să nu mai fie date automat, ci prin evaluarea circumstanțelor specifice și a bunei-credințe a fiecărei persoane în parte.

