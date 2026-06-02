Platformă online pentru estimarea salariilor conform noii grile de salarizare

Platforma, disponibilă la salarizare.zed-zen.com, implementează prevederile proiectului publicat de Ministerul Muncii pe 25 mai 2026.

Instrumentul este conceput pentru a simplifica procesul de calculare a salariilor, care altfel ar necesita analiza detaliată a nouă anexe și peste 2.600 de funcții, conform creatorului său. „Am văzut proiectul publicat pe 25 mai și mi-am dat seama că nimeni nu-și poate calcula concret salariul fără să citească nouă anexe și 2.627 de funcții. Prieteni profesori și rude din sănătate se întrebau toți același lucru: „Cât o să iau eu?. Aveam infrastructura tehnică pregătită și am spus să ajut comunitatea”, a declarat Alex Mantello.

Platforma permite estimarea salariului de bază pornind de la coeficienții prevăzuți în proiectul de lege, adaugă sporurile în limita plafonului de 20%, calculează salariul net estimat și afișează diferența față de venitul actual. Pentru personalul din învățământul preuniversitar, sunt aplicate gradațiile standard de vechime, iar pentru cel universitar se utilizează coeficienți diferențiați pe tranșe de vechime, conform proiectului.

Un proiect de lege tradus într-un instrument ușor de folosit

„Cred că rolul statului ar trebui să se oprească la a publica datele curat și structurat. Restul, interfețele pentru cetățean, ar trebui lăsate comunității de developeri și antreprenori. Este mult mai eficient așa. Un minister nu trebuie să construiască un calculator, trebuie doar să se asigure că oricine vrea să-l facă are de unde lua datele. Cazul de față arată exact acest gol: un proiect de lege important, dar care rămâne practic ilizibil până când cineva îl traduce într-un instrument simplu”, explică Mantello.

Proiectul legii salarizării bugetarilor, aflat în consultare publică, urmează să fie analizat și modificat pe baza observațiilor primite. Sindicatele din educație au atras atenția în ultimele zile asupra unor probleme legate de coeficienți, sporul de dirigenție și raportarea salariilor profesorilor la alte categorii din sectorul public.

Dezvoltatorul subliniază că rezultatele generate de calculator nu sunt oficiale, fiind bazate exclusiv pe forma actuală a proiectului de lege, susceptibilă la modificări ulterioare. Platforma nu necesită înregistrare, nu include reclame și este accesibilă gratuit pentru toți utilizatorii.

