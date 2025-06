Zi cu emoții pentru Nicolle Fota, iubita celebrului designer Cătălin Botezatu. Tânăra a trecut cu brio peste prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, cea la limba și literatura română, și se pregătește deja pentru pașii următori. Frumoasa fostă Miss Crișana și Miss Fashion TV Catwalk 2023 a dezvăluit că își dorește să urmeze nu una, ci două facultăți: medicina și actoria.

Deși pare un drum greu, Nicolle este hotărâtă să le urmeze în paralel, cu sprijinul lui Cătălin Botezatu. Cei doi au vorbit serios despre planurile ei de viitor, iar designerul i-a fost alături la fiecare decizie. În ciuda zvonurilor apărute în presă privind o posibilă despărțire, Nicolle a mărturisit că relația lor este solidă și că s-au amuzat împreună pe seama speculațiilor apărute în tabloide.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Absolventă a Colegiului Național Aurel Vlaicu din Capitală, la profilul științe ale naturii, Nicolle a început liceul în Oradea, orașul său natal. Despre prima probă de Bac, tânăra a spus că „a fost exact cum se aștepta” și că este mulțumită de cum s-a descurcat.

Recomandări Subiecte BAC Română 2025. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

„M-am descurcat conform așteptărilor, a fost ok. După o perioadă în care am preferat să îmi prioritizez studiul, pentru că am considerat că asta e cel mai important pentru mine acum, această pauză nu are legătură cu viața mea personală sau cu relația mea de cuplu, chiar nu are nicio legătură.

Ca planuri de viitor, am discutat și cu Cătălin și el își dorește foarte mult să dau la medicină. Am pus în balanță avantajele și dezavantajele și am ajuns la concluzia că ar fi o idee chiar foarte bună. Am început și pregătirea și voi merge la admitere. Eu oricum am studiat materiile necesare și nu îmi va fi greu, căci am fost la profil de științe ale naturii. Bineînțeles, mai sunt din materii pe care nu le-am făcut. Și planul cu actoria rămâne valabil și voi încerca să le fac simultan”, a declarat Nicolle pentru FANATIK.

Nicolle Fota a renunțat momentan la podium pentru studii

Chiar dacă a fost nevoită să facă un pas înapoi din lumea modei în ultimele luni pentru a se concentra pe studii, Nicolle nu a abandonat modellingul. Spune că va reveni pe catwalk după ce va trece și de admiterea la facultate.

„Eu am abandonat pentru o perioadă treaba cu modellingul. Asta e o chestie trecătoare și am considerat că e mai important, până la urmă, să îmi termin studiile. De vreo două-trei luni am lăsat-o moale cu ieșitul și cu prezentările de modă, dar urmează oricum o perioadă încărcată de prezentări.

Recomandări Șefii PSD, PNL, USR și UDMR nu s-au înțeles la Cotroceni pe taxe și impozite. Ce le-a cerut Nicușor Dan la final

Sigur că aș accepta campanii publicitare, nu am pus pe stop treaba asta, dar am preferat să nu mai merg la prezentări prin țară sau în străinătate, pentru că nu aveam timp, pur și simplu. A trebuit să îmi fac prezența și la școală. Dar în continuare am multe prezentări și proiecte de făcut. Chiar săptămâna asta, înainte de examenul la biologie voi avea o prezentare, vineri altă prezentare. Toată pauza asta nu are nicio legătură cu mine și Cătălin. Nu știu de unde s-a înțeles asta. Chiar stăteam cu Cătălin și râdeam de ce se spune.

El mă susține foarte mult, pentru că îmi știe capacitățile, știe ce pot. Cu bacalaureatul nu mă stresez așa mult, pe mine mă interesează în special admiterea și voi da la două facultăți, deci va fi puțin mai complicat, dar cu siguranță va fi bine, căci sunt o persoană ambițioasă de fel și nu mă las”, a mărturisit iubita lui Cătălin Botezatu.

Subiecte BAC română 2025 – vezi rezolvarea subiectelor la limba română la Bacalaureat 2025.