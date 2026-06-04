Transferul pachetului de acţiuni al ELCEN de la Ministerul Energiei către Municipiul Bucureşti va fi încheiat printr-un contract de vânzare-cumpărare, aprobat ulterior printr-o hotărâre de Consiliu General.

ELCEN va fi preluat de Primăria Bucureşti prin vânzare-cumpărare

„Pas important pentru preluarea ELCEN! Primarul general Ciprian Ciucu are acordul Consiliului General al Municipiului București pentru a gestiona preluarea societăţii de la Ministerul Energiei. Este un demers care se discută încă din 2017, când s-a dat o ordonanţă de urgenţă pentru a trece pachetul de acţiuni de la Guvern la PMB. În 2025, consilierii generali şi-au dat acceptul pentru începerea transferului, însă fără vreo finalizare”, au transmis reprezentanţii Primăriei Bucureşti, joi, pe pagina de Facebook.

După mai bine de nouă ani de la iniţierea acestui proces, primarul general din București are acum mandatul să negocieze preluarea, să semneze protocoale necesare, să obţină avizele aferente şi să solicite o analiză detaliată a situaţiei actuale a ELCEN.

„Transferul va fi finalizat printr-un contract de vânzare-cumpărare, care va fi aprobat printr-o altă hotărâre de consiliu”, au explicat reprezentanţii instituţiei.

Apa și căldura din București depind de ELCEN şi Termoenergetica

Primăria Bucureşti a explicat că alimentarea cu apă caldă şi căldură în Capitală depinde de Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), format din ELCEN, care produce agentul termic, şi Termoenergetica, responsabilă de transportul şi distribuţia acestuia către consumatori.

„Prin preluarea ELCEN, putem să ne asigurăm că producţia şi distribuţia agentului termic vor fi coordonate într-un sistem unitar şi facem investiţii şi modernizăm reţeaua de termoficare mult mai uşor”, a mai precizat Primăria Capitalei.

Guvernul României a iniţiat, la finalul lunii mai 2026, procedurile pentru transferul acţiunilor deţinute de stat prin Ministerul Energiei către autorităţile locale.

Evaluarea de piaţă a companiei ELCEN, care va determina valoarea tranzacţiei, urmează să fie realizată de Ministerul Energiei în perioada următoare.

De asemenea, derularea etapelor necesare implementării transferului este coordonată de Şeful Cancelariei prim-pinistrului.

Autorităţile au subliniat că preluarea acţiunilor nu implică o fuziune între ELCEN şi Termoenergetica, ci urmăreşte eficientizarea şi modernizarea reţelei de termoficare din Bucureşti.

Primăria București, 13 ani de eșecuri în preluarea ELCEN, cu Oprescu, Firea și Dan

Din 2013, Primăria București încearcă să preia ELCEN, însă toate demersurile au eșuat până acum.

Prima încercare de unire a ELCEN cu RADET s-a făcut în mandatul lui Sorin Oprescu.

Ulterior, în 2016, Gabriela Firea a propus fuziunea celor două entități și ștergerea datoriilor RADET către ELCEN, care ajungeau la aproape 3,6 miliarde lei, dar proiectul nu a fost realizat.

În octombrie 2016, RADET a intrat în insolvență, având datorii de aproximativ 3,9 miliarde lei, dintre care 98% erau către ELCEN.

Tribunalul București a declarat falimentul RADET pe 17 aprilie 2019, după o perioadă de agonie financiară.

În martie 2019, Consiliul General al Municipiului București a aprobat înființarea companiilor municipale Termoenergetica și Energetica Servicii București, care au preluat activitatea RADET.

În prezent, Termoenergetica cumulează datorii de 1,6 miliarde lei către ELCEN, cauzate de întârzieri la plată și decalări între facturi. La rândul său, ELCEN are datorii înscrise la masa credală de 3,6 miliarde lei.

În 2021, primarul Nicușor Dan și-a exprimat intenția de a achiziționa ELCEN, dar nici acest demers nu s-a concretizat.