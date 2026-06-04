O înclinație amețitoare de 22 de grade

Cu o înclinație amețitoare de 22 de grade, Vale Street din cartierul Totterdown (Bristol) a fost declarată oficial în 2019 cea mai abruptă stradă din Anglia. Scurtă de doar 200 de metri, dar cu o diferență de nivel de 17 metri, această „rampă” urbană testează zilnic nervii șoferilor și rezistența fizică a locuitorilor care se încumetă să o parcurgă la pas.

Parcarea pe Vale Street reprezintă o provocare majoră chiar și pentru șoferii experimentați. Conform publicației Express, o frână de mână care nu este asigurată corespunzător poate duce rapid la incidente grave, existând riscul iminent ca vehiculul să scape de sub control și să se rostogolească până la capătul străzii.

Panta este atât de extremă, încât autoritățile au fost obligate să monteze scări pe ambele trotuare pentru ca pietonii să nu o ia la vale. Pentru localnici, până și cele mai banale activități sunt o corvoadă: fiecare drum la magazin sau ridicarea unei comenzi de mâncare se transformă rapid într-o adevărată ședință de fitness la intensitate maximă.

Curierii refuză adesea să urce pe stradă

Iarna transformă această stradă într-un adevărat patinoar. Appleby-Tyler, un artist care locuiește în zonă de mai bine de zece ani, mărturisește că în sezonul rece, trotuarele și carosabilul devin atât de alunecoase, încât simpla supraviețuire urbană devine o misiune aproape imposibilă pentru localnici.

„În cea mai mare parte a timpului este în regulă. Iarna este cea mai dificilă perioadă. Devine foarte alunecoasă, așa că trebuie să purtăm crampoane dacă vrem să ieșim din casă”, a povestit el.

Panta imposibilă dă bătăi de cap uriașe și curierilor, care refuză adesea să urce pe stradă. Livrarea obiectelor mari se transformă într-o adevărată epopee. Appleby-Tyler își amintește că, atunci când și-a cumpărat o mașină de spălat, a fost nevoit să o aducă singur până acasă.

Tehnici de siguranță neobișnuite

Pentru a face față înclinației extreme, oamenii au adoptat câteva tehnici de siguranță neconvenționale. Pe timp de iarnă sau polei, unii pietoni folosesc stâlpii de iluminat ca puncte de sprijin sau ancorare pentru a putea înainta.

În mod similar, unii conducători auto aleg strategic să își parcheze vehiculele perpendicular pe axul drumului, reducând astfel riscul ca sistemul de frânare să cedeze și mașina să o ia la vale.

În ciuda provocărilor evidente, Vale Street s-a transformat într-o atracție turistică inedită pentru orașul Bristol. Strada este faimoasă pentru un eveniment anual organizat cu ocazia sărbătorilor pascale: o competiție de rostogolit ouă fierte, în cadrul căreia zeci de participanți își lansează ouăle pe panta abruptă pentru a vedea care ajunge cel mai departe fără să se spargă.