Potrivit PhoneArena, cel mai recent detaliu dezvăluit face referire la o tehnologie pe care Apple o dezvoltă de 15 ani și care ar putea fi esențială pentru mecanismul balamalei telefonului.

Balamaua iPhone Ultra e făcută din metal lichid

Un leaker de pe rețeaua socială chineză Weibo a susținut că Apple a optat pentru utilizarea unui aliaj de metal lichid în balamaua ecranului pliabil al iPhone Ultra.

Într-o postare tradusă din limba chineză, acesta a afirmat: „Confirmare recentă: Apple a ales o soluție de balama din metal lichid pentru ecranul pliabil. În plus, cercetarea, dezvoltarea și producția avansează rapid, iar prototipurile au fost deja trimise operatorilor din întreaga lume pentru testare”.

Această informație vine în completarea declarațiilor anterioare făcute de analistul Ming-Chi Kuo, care a sugerat că Apple ar putea folosi metal lichid în construcția balamalei iPhone-ului pliabil.

Conform surselor citate, se pare că prototipurile au fost deja expediate partenerilor Apple pentru evaluări, ceea ce face ca imaginile apărute recent cu iPhone Ultra să fie, probabil, autentice.

Ce este metalul lichid?

Metalul lichid este denumirea comercială pentru o serie de aliaje complexe dezvoltate la Institutul de Tehnologie din California (Caltech) în anii 2010.

Acest material combină mai multe caracteristici importante: rezistență mare la tracțiune, rezistență excepțională la coroziune și uzură, dar și capacitatea de a fi modelat termic similar materialelor termoplastice.

Deși denumirea poate induce în eroare, aliajele nu sunt lichide la temperatura camerei. Până acum, metalul lichid a fost utilizat în domenii precum fabricarea echipamentelor sportive (crosele de golf) sau a ceasurilor rezistente la condiții extreme.

Apple a licențiat această tehnologie în 2010, depunând două brevete alături de inventatorii Atakan Peker și Bill Johnson. În prezent, compania folosește metalul lichid în producția de accesorii precum instrumentul pentru scoaterea tăviței pentru cartela SIM.

Parteneriatul cu Liquidmetal Technologies a fost reînnoit în 2015 și rămâne activ.

iPhone Ultra: specificațiile probabile

După numeroase scurgeri și speculații, se conturează o listă detaliată a specificațiilor pentru iPhone Ultra, deși rămâne de văzut în ce măsură acestea vor fi confirmate la lansare.

Iată caracteristicile tehnice vehiculate:

Dimensiuni: Deschis: 120,6 x 167,6 x 4,7 mm – Închis: 120,6 x 83,8 x 9,2 mm

Display: Principal: LTPO OLED pliabil, 120Hz, HDR10+, 7,76 inci, rezoluție 1920 x 2713 pixeli (~428 ppi) – Secundar: LTPO OLED, 120Hz, protecție Ceramic Shield, 5,49 inci, rezoluție 1422 x 2088 pixeli

Procesor: Apple silicon pe 3nm

Memorie: 256GB/512GB/1TB, toate cu 12GB RAM

Camere: Principală: 48 MP, f/1.8, 24mm, OIS cu deplasare senzor – Ultrawide: 48 MP, f/2.2, 13mm, PDAF – Multi-aspect: 18 MP, f/1.9, 20mm, PDAF

Baterie: 5800 mAh

Preț estimativ: Aproximativ 2000 de euro

Fie că este vorba de specificațiile impresionante, fie de inovația balamalei din metal lichid, iPhone Ultra promite să fie unul dintre cele mai interesante device-uri ale anului 2026.