Sesizarea poliției și dosare penale

Cele două cupluri, Estera și Darius Cornean, respectiv Paula și Adrian Dura, au decis să renunțe la sistemul de învățământ obligatoriu în cazul copiilor lor minori și să îi înscrie la HomeLife Academy și, ulterior, la Abeka Academy – care oferă servicii de învătământ online la distanță.

În acest sens, au formulat cereri de retragere de la Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” din Oradea și au solicitat și eliberarea foilor matricole. Familia Dura a depus cererea de retragere a copilului în 29 august 2022, iar familia Cornean a depuse cereri pentru cei doi copii în 8 august 2022.

Reprezentanții instituției de învățământ au refuzat cererile și au cerut detalii de la Inspectoratul Școlar Județean Bihor. Răspunsul celor de la IȘJ a fost că forma de învățământ la care au apelat părinții nu este recunoscută în România, iar structura din SUA la care au fost înscriși nu este acreditată în țara noastră.

Următorul pas a fost sesizarea poliției, la inițiativa conducerii liceului din Oradea. Dosarul penal întocmit de polițiști și procurori s-a finalizat cu trimiterea în judecată, în 2024, a celor patru părinți pentru fapta de „împiedicare a accesului la învățământul general obligatoriu”.

Program de homeschooling la distanță

Cele două familii au invocat legislația națională și cea internațională care reglementează dreptul părinților de a alege felul în care învață copiii conform propriilor convingeri religioase, filozofice și academice.

Au susținut că au ales școlile din SUA pentru a le oferi posibilitatea de a studia într-un sistem alternativ de educație care dezvoltă gândirea critică și spiritul autodidact al elevului, nu doar acumularea de informații.

Abeka Academy este un program de homeschooling destinat elevilor din afara SUA, sistemul educațional având la bază idei conservatoare creștine. Organizația cu sediul în statul Florida este acreditată în SUA, iar absolvenții au dreptul să participe la admiterea pentru studii universitare în această țară.

„Lacune în raport cu sistemul de învățământ acreditat”

Cei trei minori au fost supuși unor evaluări psihologice, care au indicat, după un an de participare în noul sistem de educație, „lacune în achizițiile școlare specifice vârstei și clasei în raport cu sistemul de învățământ acreditat din România”.

Deși nu s-au constatat întârzieri nerecuperabile, experții au concluzionat că, pe termen lung, continuarea educației în acest sistem, poate crea o inegalitate de șanse pentru minori în competiția viitoare pentru accesul la școli sau pe piața muncii.

Conform legislației românești, învățământul general obligatoriu se desfășoară doar în unități de învățământ acreditate, care respectă reglementările naționale.

„Schimbarea unităţii şcolare prin retragerea elevilor dintr-o unitate de învățământ acreditată și înscrierea acestora într-o instituție neacreditată în România constituie o formă de împiedicare a îndeplinirii obligației legale de participare la învățământul general obligatoriu”, a statuat prima instanță.

În februarie 2025, Judecătoria Oradea a decis condamnarea celor patru inculpați la câte 5 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de 2 ani, o pedeapsă care nu ar fi fost înscrisă în cazierul judiciar.

Copiii au rămas să învețe online la școala din SUA

În a doua etapă a procesului, Curtea de Apel Oradea a admis apelurile formulate de părinți și de cei trei copii, prin reprezentanții legali (părinții), confirmate de curatorul legal.

Potrivit legislației, curatorul legal este o persoană desemnată de instanța de judecată pentru a reprezenta sau proteja interesele unei persoane care nu poate face acest lucru singură, din motive legale sau de fapt. Decizia finală, din 12 iunie 2025, a fost de renunțare la aplicarea pedepsei.

Fiecare părinte a fost sancționat cu „avertisment” și cu atragerea atenției asupra „conduitei viitoare şi a consecinţelor la care se expun dacă vor mai comite infracţiuni”.

Hotărârea nu prevede nicio obligație în legătură cu educația copiilor, doi având în prezent 12 ani și unul 10 ani, astfel încât cei trei vor rămâne, în continuare, să învețe online la școala din Statele Unite.

Părinții au prezentat și un punct de vedere al Ministerului Educaţiei, potrivit căruia, în viitor, homeschooling-ul va fi recunoscut și în România ca o alternativă educaţională. De asemenea, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor a transmis că diplomele emise de școala din SUA pot fi recunoscute „cu măsuri compensatorii”, adică examene pe care copiii trebuie să le susțină la o serie de materii.

Ce au declarat părinții

Estera Cornean: „Nu am avut rea intenţie cu privire la educaţia oferită copiilor, aceasta şi prin prisma faptului că acum 22 de ani am luat decizia împreună cu soţul să adoptăm un copil abandonat de părinţii săi şi care, dacă nu era adoptat, era predispus riscului unui abandon şcolar. Timp de 6 ani am lucrat în localităţi defavorizate şi acolo am văzut ce înseamnă abandonul şcolar, însă acesta nu poate fi reţinut în cazul nostru, întrucât nu este vorba despre aşa ceva”.

Darius Cornean: „În momentul în care a luat decizia retragerii copiilor din învăţământul general obligatoriu am luat în calcul toate alternativele, chiar am făcut o paralelă între cele două sisteme de învăţământ, întrucât nu sunt împotriva educaţiei şi m-am gândit la viitorul copiilor mei.

Sistemul de învăţământ la care sunt copiii înscrişi în prezent reuşeşte să-i atragă prin ceea ce le oferă şi prin cunoaşterea pe care o dobândesc pe parcursul orelor. În baza diplomei eliberate de Abeka Academy copiii vor putea studia oriunde în Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, spre deosebire de diploma de bacalaureat eliberată de Ministerul Educaţiei din România, care nu este recunoscută în afara ţării noastre”.

Darius Cornean este un videograf cunoscut din Oradea, fiind nominalizat în 2024 la Golden Lens Award în cadrul galei „Inspiration Photographers”.

Adrian Duma: „Fiica mea este înscrisă şi în prezent la ore de limba română şi în vremurile în care trăim, respectiv anul 2025, există forme de învăţământ mult mai bune decât cele româneşti. Îi voi oferi tot timpul doar ceea ce este mai bun pentru ea. Abeka Academy este acreditată şi recunoscută, fiind de altfel un sistem de învăţământ practicat de peste 20 de ani”.