Show-ul imersiv ZBOR de la MINA București, o invitație adresată tuturor generațiilor de a se asculta 

În urmă cu un an, lua naștere „ZBOR”, un proiect susținut de BCR care și-a propus să le ofere tinerilor din România un spațiu sigur între școală și acasă, unde pot accesa resurse de educație non-formală și cursuri de dezvoltare personală. Huburile ZBOR sunt locuri deschise pentru toți tinerii, un spațiu de explorat unde se nasc prietenii, se discută liber despre emoții, viitor și încredere, și unde fiecare voce contează. 

La aniversarea de un an, BCR a pregătit o surpriză pe măsură, un eveniment special la MINA – Museum of Immersive New Art din București. Locația nu a fost aleasă întâmplător, pentru că tot aici rulează, din 9 octombrie, cel mai nou show imersiv marca „ZBOR”. Este un spectacol emoționant, dedicat adolescenților cu vârste între 13 și 19 ani, care vorbește despre curaj, presiune socială, nevoia de afirmare și legătura cu părinții. Povestea urmărește destinele a trei adolescenți aflați între vulnerabilitate și dorința de a se descoperi. 

Premiera show-ului a avut loc odată cu aniversarea proiectului ZBOR, iar peste 400 de persoane – tineri, părinți și profesori – au venit să trăiască această experiență. Pentru câteva zeci de minute, diferențele dintre generații s-au topit, iar sala MINA a devenit un loc al emoțiilor. 

Spectacolul multimedia „ZBOR” este o experiență care le vorbește adolescenților pe limba lor: despre curaj, presiune socială, nevoia de afirmare și legătura cu părinții. Povestea urmărește destinele a trei adolescenți aflați între vulnerabilitate și reziliență, cu reflecții despre cine sunt și ce își doresc. Publicul este parte din povestea, iar la intrare, vizitatorii aleg o culoare care simbolizează o emoție, iar aceasta le ghidează parcursul printre cele trei fire narative distincte. 

Premiera spectacolului ZBOR a coincis cu aniversarea proiectului, iar peste 400 de persoane – tineri, părinți și profesori – au fost prezente la eveniment. Diferențele dintre generații s-au estompat, iar MINA s-a transformat într-un loc al emoțiilor împărtășite. 

Muzică, emoție și sinceritate: COJO, artistul care a compus piesa show-ului 

Show-ul include o piesă special compusă de Andrei Cojocaru, cunoscut sub numele de scenă COJO, un artist apreciat pentru abordarea sa nonconformistă și versurile care ating teme precum relațiile, sănătatea mintală și familia. Prin muzica sa, COJO vorbește deschis despre importanța terapiei și a exprimării emoțiilor.

„Show-ul ZBOR este declarația noastră de încredere în tinerii din ziua de azi și o invitație adresată tuturor generațiilor de a se asculta din nou. Este despre cum să învățăm unii de la alții cum arată curajul, vulnerabilitatea și reciprocitatea – acele forme de sinceritate care ne țin aproape, chiar și într-o lume care se mișcă prea repede. 

La MINA, spectacolul ZBOR devine o experiență care ne amintește că, dincolo de diferențe, împărtășim aceeași nevoie: să fim înțeleși și să primim încredere. Este, totodată, modul prin care sărbătorim primul an de ZBOR – un an în care am învățat, de la peste 55.000 de tineri din toată țara, câtă putere stă în empatie, solidaritate și în curajul de a fi sincer”, a declarat Ionuț Stanimir, Director Marketing și Comunicare BCR. 

Spectacolul va rula până la finalul anului la MINA – Museum of Immersive New Art, iar în rolurile principale îi putem vedea pe Yasmin Petroșanu, Ștefan Carpuci și Maria Huzum. 

Echipa din spatele show-ului „ZBOR” 

Scenariul a fost scris de Diana Mănăilă, care a reușit să surprindă autentic frământările adolescenței. Pe lângă actorii principali, pe scenă prind viață și numeroase personaje interpretate de tineri artiști, printre care Rebeca Gheorghiu, Mihai Pocorschi, Alin Marinescu, Maia Dovlecioaica, Ana Dănescu, Carina Marosan, Ana Florescu, Mihnea Grigorescu, Corina Dincă, Beatrice Naidin, Mihai Radu și Maya Kozlovic. Rolurile părinților sunt interpretate de Beatrice Peter, alături de Robert Radoveneanu, Irina Radoveneanu și Suzana Roșca, care conturează cu sensibilitate relațiile dintre generații. 

Cum își găsesc tinerii încrederea într-o lume în care totul pare perfect 

Aniversarea ZBOR a fost marcată și prin lansarea unui studiu amplu despre încrederea în sine a tinerilor din Generația Z, realizat de Cult Market Research. 

Cercetarea arată că 61% dintre tineri spun că au încredere în ei, dar 57% se blochează atunci când trebuie să-și susțină ideile în public, semn că încrederea interioară nu se traduce mereu în exprimare exterioară. 

Familia rămâne cea mai importantă sursă de sprijin, cu 41% dintre tineri care spun că își dezvoltă cel mai mult încrederea acasă, iar 28% îi indică pe părinți sau parteneri ca principali susținători. 

Studiul atinge și relația tinerilor cu social media și 3 din 4 recunosc că au afișat fericire online în timp ce se simțeau triști, iar 77% consideră că mediul digital nu reflectă realitatea. 

55.000 de tineri, 9 orașe, 1.500 de evenimente 

La doar un an de la deschiderea huburilor, ZBOR este prezent în 9 orașe din România, printre care Constanța, Iași, Cluj-Napoca, Ploiești, Brașov, Târgu Jiu, Vaslui, Timișoara și Baia Mare. În această perioadă, peste 55.000 de tineri au participat la mai mult de 1.500 de evenimente organizate în huburile ZBOR. 

ZBOR este un proiect BCR care pune la dispoziția tinerilor huburi fizice, o platformă digitală și resurse pentru dezvoltare personală și profesională. Pentru că atunci când tinerii primesc încredere, își întind aripile, se implică și aduc o schimbare pozitivă în comunitate. Mai multe informații despre proiectul BCR pe www.zborhub.ro.  

Foto: BCR/ Mihnea Ratte

Când e Black Friday 2025 în România. Altex a anunțat trei săptămâni de reduceri
Știri România 15:04
Când e Black Friday 2025 în România. Altex a anunțat trei săptămâni de reduceri
Clădirile unde rectorul Daniel David și primarul Emil Boc s-au înțeles să trimită studenții la Mate-Info din Cluj nu au autorizație ISU ca unități de învățământ: „Ne-au spus că suntem generație de sacrificiu!"
Exclusiv
Știri România 15:00
Clădirile unde rectorul Daniel David și primarul Emil Boc s-au înțeles să trimită studenții la Mate-Info din Cluj nu au autorizație ISU ca unități de învățământ: „Ne-au spus că suntem generație de sacrificiu!"
Monden

Mesajul transmis de Feli Donose prin intermediul melodiei „Mâinile". Videoclipul a fost filmat la Opera Română din București
Stiri Mondene 14:50
Mesajul transmis de Feli Donose prin intermediul melodiei „Mâinile". Videoclipul a fost filmat la Opera Română din București
Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față". Erika are 12 ani
Stiri Mondene 14:35
Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față". Erika are 12 ani
Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
