BMW reînvie legendarul ALPINA ca rival pentru Mercedes-Maybach. „Viteză, nu sport” devine noua filozofie

ALPINA este unul dintre acele nume pe care publicul larg le vede rar, dar pe care pasionații BMW le respectă enorm. Brandul fondat în 1965 de Burkard Bovensiepen a devenit cunoscut pentru o rețetă foarte specifică: BMW-uri rapide, dar nu brutale, confortabile la drum lung, cu motoare puternice, jante cu multe spițe și un tip de eleganță mai discret decât modelele M.

ALPINA nu revine ca rival pentru BMW M, ci ca o marcă de lux discret

Cea mai importantă idee este că BMW nu vrea să transforme ALPINA într-un M mai elegant. Divizia M rămâne zona de performanță agresivă, cu mașini gândite în jurul sportivității, timpilor pe circuit și unei imagini mult mai vizibile. ALPINA merge în altă direcție: putere mare, dar livrată relaxat, confort de grand tourer și o identitate mai calmă.

Wallpaper citează direcția explicată de Adrian van Hooydonk, șeful de design BMW Group: ALPINA este „about speed, not sport”, adică despre viteză, nu despre sportivitate pură. Este o diferență mică în cuvinte, dar mare ca poziționare. ALPINA nu trebuie să fie mașina care te obosește pe drumuri virajate, ci mașina care poate merge foarte repede sute de kilometri, fără să transforme totul într-un spectacol.

Foto: BMW

Conceptul de la Lacul Como este un grand tourer mare, nu o limuzină clasică

Vision BMW ALPINA este un coupe mare cu patru locuri, lung de aproximativ 5,2 metri, cu motor V8 sub capotă. BMW nu a comunicat cifre de putere, accelerație sau viteză maximă, ceea ce este interesant în sine: accentul nu este pe „cât scoate”, ci pe ce reprezintă. Magneto notează că mașina are capotă lungă, plafon coborât, postură lată și un front inspirat de „shark nose”-ul vechilor ALPINA, inclusiv B7 Coupé bazat pe BMW Seria 6 E24.

Asta este o alegere bună pentru revival. În loc să înceapă cu un SUV sau cu o limuzină previzibilă, BMW arată un grand tourer elegant, adică exact tipul de mașină care poate spune povestea ALPINA: performanță de drum lung, proporții clasice, lux fără agresivitate.

BMW încearcă să pună ALPINA între Seria 7 și Rolls-Royce

Miza reală este poziționarea. BMW are deja Seria 7 pentru lux clasic și Rolls-Royce pentru ultra-lux. Între ele există însă un spațiu în care Mercedes-Maybach joacă foarte bine, mai ales în piețe precum China. ALPINA poate deveni răspunsul BMW pentru clientul care vrea ceva mai special decât un Seria 7, dar mai puțin teatral decât un Rolls-Royce.

Welt descrie exact această direcție: BMW reactivează ALPINA ca marcă de lux, poziționată în zona dintre BMW Seria 7 și Rolls-Royce, cu Maybach ca rival natural. Primul model de serie este așteptat în 2027 și ar urma să fie bazat pe Seria 7, apoi să vină și un model legat de X7.

Foto: BMW

Designul nu aruncă vechea ALPINA, dar nici nu trăiește doar din nostalgie

Riscul pentru BMW era clar: dacă făcea o ALPINA prea tradițională, părea o relansare leneșă; dacă o făcea prea diferită, pierdea exact ce iubesc fanii la brand. Vision BMW ALPINA încearcă să stea între cele două. Are elemente clasice, precum jantele cu 20 de spițe, liniile laterale inspirate de vechile decoruri ALPINA și proporții de grand tourer, dar nu pare un simplu BMW cu badge nou.

Car and Driver notează că modelul are o linie laterală specială, numită „speed feature line”, trasată la un unghi de șase grade, dar și elemente interioare neobișnuite, precum moduri Comfort Plus și Speed, sticle și pahare din cristal pentru pasagerii din spate și un interior gândit pentru confort rapid, nu pentru agresivitate sportivă.

De ce Villa dEste a fost locul corect pentru debut

Faptul că mașina a apărut fizic la Concorso dEleganza Villa dEste contează aproape la fel de mult ca mașina în sine. BMW nu a lansat-o la un salon auto de volum, într-un decor plin de ecrane și cifre de autonomie, ci la un eveniment unde se vorbește despre design, istorie și eleganță. Acolo se înțelege mai bine ce vrea să devină noua ALPINA.

Este un revival, dar nu în sensul clasic de „readucem un nume vechi pe un produs nou”. BMW încearcă să transforme ALPINA într-un instrument de lux modern: mai discret decât Maybach, mai apropiat de condus decât Rolls-Royce și mai calm decât M. Dacă reușește să păstreze ADN-ul vechi – viteza relaxată, confortul și bunul gust – fără să transforme marca într-un simplu pachet scump pentru Seria 7, ALPINA poate deveni una dintre cele mai interesante mișcări ale BMW din ultimii ani.

