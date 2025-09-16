În cadrul conferinței „Capitalul uman: Educația – stringența economiei”, Daniel David a declarat: „O schimbare pe care o țintim, sper să o pot aproba zilele acestea, se leagă de testările pe care le facem în clasele II-a, a IV-a. (…) Ele ar trebui să măsoare mai multe competențe”.

Noile evaluări vor pune accent pe aplicarea cunoștințelor în situații practice. Ministrul a precizat: „În aceste testări aș vrea să văd, pe lângă itemi clasici legați de programe, itemi în logica PISA. Adică folosirea conținuturilor în viața de zi cu zi”.

„Acestea sunt contribuții pe care le-am avut în aceste nouă luni în aceste testări din clasa a II-a, a IV-a și a VI-a va fi în aceeași logică”.

Aceste modificări vor fi implementate prin ordin de ministru în următoarele săptămâni. Scopul este de a oferi o imagine mai completă a competențelor elevilor.

Daniel David a subliniat importanța acestor evaluări: „Este un element de autocunoaștere pentru copil și aceste rezultate trebuie să se întoarcă după aceea la școală, să învețe școala cum stă în raport cu alte școli, să învețe profesorul, învățătorul, la gimnaziu – dirigintele cum stau copiii față de copiii din alte școli”.

Introducerea itemilor de tip PISA în evaluările naționale are ca scop familiarizarea elevilor cu acest tip de testare.

„Antrenăm (copiii) să utilizeze conținutul la viața de zi cu zi și în clasa a IX-a îi testăm și copiii deja vor ști ce înseamnă itemi PISA, îmi asum acest lucru”, a explicat ministrul educației.

Testarea PISA 2025 a avut loc în perioada 12 mai – 9 iunie.

Rezultatele obținute de elevii români în trecut au fost dezastruoase și ne-au plasat în coada clasamentului european.

