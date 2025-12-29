Gabriel Pop, cel mai nou membru Mensa România: „Am vrut să-mi evaluez nivelul”

Gabriel Pop, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej, a susținut examenul de admitere în Mensa astă-toamnă, iar testarea a fost organizată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Într-un interviu pentru Dej24.ro, tânărul a explicat motivația din spatele deciziei de a aplica pentru testarea Mensa. „Am aplicat din curiozitate și din dorința de a-mi evalua nivelul într-un cadru obiectiv. Îmi doresc să mă dezvolt constant și să valorific oportunitățile care pot contribui real la creșterea mea personală și academică, iar această testare a fost un pas firesc în acest sens”, a declarat Gabriel.

Întrebat despre momentul în care a realizat că are o inteligență peste medie, tânărul a răspuns: „Nu a existat un moment precis în care să trag o astfel de concluzie. De-a lungul timpului, am observat o ușurință în a înțelege concepte mai complexe și o atracție constantă pentru provocări intelectuale, însă nu am considerat suficient să mă bazez doar pe percepții personale. Tocmai de aceea, am ales o evaluare standardizată, care să ofere o perspectivă clară și obiectivă”.

Despre dorința de a deveni membru Mensa, Gabriel a explicat că această organizație de elită îi poate oferi o oportunitate de dezvoltare personală pe termen lung. „Consider că poate oferi un cadru care să mă ajute să evoluez intelectual și personal și, în timp, să folosesc această experiență într-un mod care să aibă un impact pozitiv nu doar la nivel individual, ci și în comunitate și în societate”.

„Mă atrag securitatea cibernetică și diplomația”

Gabriel a adăugat că intrarea în Mensa nu este un scop în sine, ci o confirmare și o responsabilitate. „Este un motiv să continui să muncesc, să mă dezvolt și să folosesc ceea ce știu într-un mod util. Consider că inteligența are valoare doar atunci când este dublată de disciplină, caracter și rezultate”.

Întrebat despre planurile sale de viitor, Gabriel a mărturisit că este atras de multe domenii: „În acest moment nu pot spune că mă definesc printr-o singură profesie, pentru că sunt încă într-o perioadă de descoperire și formare. Mă atrag mai multe domenii, în special securitatea cibernetică, diplomația și zonele care presupun analiză și decizii bine gândite”.

Admiterea în Mensa nu se face prin recomandări sau concursuri școlare, ci exclusiv pe baza unui test de inteligență standardizat, recunoscut la nivel internațional

Mensa, fondată în 1946 la Oxford, Marea Britanie, de Roland Berrill și Lancelot Ware, este cea mai mare organizație internațională dedicată persoanelor cu un coeficient de inteligență superior. Calitatea de membru este acordată doar celor care trec un test de inteligență riguros aprobat de organizație.