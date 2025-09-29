Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025 recunoaște excelența în educație

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025 este organizată de Asociația pentru Valori în Educație începând cu anul 2017. În cadrul evenimentului sunt premiați directorii care, prin proiectele și programele derulate în școli, au adus un plus de valoare și excelență educației din România. 

Ca și în anii trecuți, la acestă ediție s-au putut înscrie toți directorii și directorii adjuncți care au ocupat această funcție în perioada 2024-2025 în cadrul unei unități publice de învățământ preuniversitar (grădiniță, școală primară, școală primară și gimnazială, liceu). Concurenții au avut posibilitatea de a opta pentru trei categorii: Inovare, Egalitate de șanse și Antreprenoriat. 

„Directorii care au participat la concurs fie s-au înscris singuri, mulți având deja experiența anilor trecuți, fie au fost recomandați de cadre didactice, inspectori școlari, părinți, elevi, dar și de reprezentanți ai diferitelor ONG-uri. Anul acesta, 1.455 de oameni au recomandat 500 de directori”, au explicat pentru Libertatea reprezentanții AVE România.

Directorii calificați în etapa națională vin mai ales din rural și urbanul mic

Competiția cuprinde patru mari categorii: Inovare, Egalitate de șanse, Antreprenoriat și Directorul anului 2025.

Rodica Zimbru, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 10, orașul Suceava, județul Suceava. Foto: Laura Macavei

Categoria Inovare urmărește implementarea unor soluții inovatoare care au restructurat un proces-cheie și efectele vizibile ale respectivei soluții asupra calității educației, colaborării în echipă și atragerii de resurse. Juriul a urmărit, de asemenea, asumarea riscurilor și depășirea obstacolelor în procesul de inovare.

S-au calificat în etapa națională și se luptă pentru titlul Directorul anului la categoria Inovare următorii directori: 

  • Rodica Zimbru, Școala Gimnazială nr. 10, Suceava, județul Suceava;
  • Mariana Stan, Școala Gimnazială nr. 1, Dor Mărunt, județul Călărași;
  • Marius-Cosmin Pintea, Liceul Teoretic Teiuș, județul Alba;
  • Camelia Nan, Școala Gimnazială „Aron Cotruș”, Arad, județul Arad.

La categoria Egalitate de Șanse, sunt vizate menținerea sau îmbunătățirea accesului la educație pentru grupuri defavorizate din școală și comunitate, asigurarea calității educației pentru fiecare elev, prin acces la servicii integrate și învățare remedială. Juriul a apreciat și atenția pentru starea de bine și rezultatele educaționale bune ale copiilor din școală, chiar și în condiții de criză.  

Andreea Ioana Colțiș, directoarea Școlii Gimnaziale „Virgil Iovănaș”, localitatea Șofronea, județul Arad. Foto: AVE Romania

S-au calificat în etapa națională și se luptă pentru titlul Directorul anului la categoria Inovare următorii directori: 

  • Andreea Ioana Colțiș, Școala Gimnazială „Virgil Iovănaș”, Șofronea, jud. Arad;
  • Vasile-Sebastian Morar, Școala Gimnazială Ocna Sibiului, jud. Sibiu;
  • Sorina Marinela Perșinaru, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, București;
  • Ana Gavrilescu, Școala Gimnazială Tâmboești, jud. Vrancea.

Categoria Antreprenoriat are în vedere gestionarea resurselor și a bugetului, inclusiv atragerea de resurse suplimentare,  promovarea unei culturi  antreprenoriale, atât în rândul cadrelor didactice, cât și al elevilor dar și aplicarea unor strategii de marketing pentru a promova școala și a atrage elevi.  

Sorin Marin Demeter, directorul Liceului Tehnologic „Transilvania”, orașul Deva, județul Hunedoara. Foto: AVE Romania
S-au calificat în etapa națională și se luptă pentru titlul Directorul anului la categoria Inovare următorii directori: 

  • Bogdan Vasile Huci, Școala Gimnazială, comuna Ion Creangă, jud. Neamț;
  • Iulian-Ninel Nicolae, Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru”, Caracal, jud. Olt;
  • Sorin Marin Demeter, Liceul Tehnologic „Transilvania”, Deva, jud. Hunedoara;
  • Remus Mircea Sabău, Liceul Tehnologic „Horea”, Marghita, jud. Bihor 

Titlul de Directorul Anului 2025 se acordă celui care depășește nivelul așteptat al unei categorii și îndeplinește criterii transversale. Are o viziune clară asupra direcției în care conduce unitatea de învățământ pe care o coordonează și demonstrează reziliență în fața provocărilor. Este un lider inspirațional, știe să își motiveze echipa și să creeze un mediu de învățare bun pentru adulți și pentru elevi, are capacitatea de a lua decizii și de a-și asuma rezolvarea problemelor.  

Premiul acordat fiecărei categorii va fi de 3.500 de euro, sumă oferită cu scopul de a continua proiectul demarat în școală alături de comunitate sau pentru a demara un proiect nou, dar și un loc asigurat în cadrul Programului de Transformare a Școlilor din România, program coordonat de AVE. Cei patru câștigători primesc și invitația de a fi parte din juriu, la ediția următoare a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, au mai explicat reprezentanții AVE Romania.

Când și cum a avut loc jurizarea

Jurizarea pentru Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025 a avut patru etape: 

  • validarea înscrierilor (26 mai – 22 iulie);
  • evaluarea preliminară (31 iulie – 18 august); 
  • jurizarea regională (27 august -18 septembrie); 
  • jurizarea națională (25 – 26 septembrie)

Fiecare dintre cele patru regiuni (Bucovina, Muntenia, Crișana și Transilvania) a avut câte 3 directori finaliști naționali pentru categoriile: Inovare, Egalitate de Șanse, Antreprenoriat. 

Cei 12 directori au intrat în etapa de jurizare națională unde au susținut câte un interviu în fața unei comisii. În procesul de jurizare, au fost implicați de la specialiști în recrutare, la lideri din business care reprezintă cei mai mari angajatori din România, reprezentanți ai ONG-urilor cu expertiză în educație, elevi, directori de școală câștigători ai edițiilor anterioare, jurnaliști, reprezentanți din partea Ministerului Educației.

